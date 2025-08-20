Від початку доби на фронті відбулось 128 боєзіткнень, - Генштаб

Загалом від початку цієї доби відбулося 128 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Російські обстріли України

Російські загарбники завдали двох ракетних ударів, застосувавши п’ять ракет, 43 авіаційних ударів, скинувши при цьому 69 керованих бомб. Крім цього, залучили для ураження 1763 дронів-камікадзе та здійснили 3892 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося чотири бойових зіткнення з російськими загарбниками. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 29 керованих бомб, здійснив 198 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, 15 з яких - із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

Сьогодні противник дев’ять разів атакував позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку в районах населених пунктів Вовчанськ, Амбарне, Фиголівка та у напрямку Хатнього, Катеринівки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві наступальні дії в районі Голубівки та у напрямку Куп’янська.

Бойові дії на Сході

На Лиманському напрямку Сили оборони вже відбили 24 штурми противника у районах населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Колодязі, Мирне, Торське та у бік населених пунктів Ольгівка, Шандриголове, Ямпіль, Дронівка, Григорівка; ще чотири боєзіткнення досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Григорівки, Переїзного та у бік Виїмки, Федорівки. Всі атаки противника відбито.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника у напрямку населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 10 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Торецька, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Степанівки, Полтавки, Попового Яру; одна атака досі триває.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 36 разів атакував позиції у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Федорівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка, Дачне та в бік Білицького, Родинського, Мирнограда.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 112 окупантів, 67 з яких – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири мотоцикли, шість безпілотних літальних апаратів та пункт управління БпЛА; також пошкоджено три артилерійські системи та 10 укриттів для особового складу противника.

Бойові дії на Півдні

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 18 атак загарбників у районах населених пунктів Толстой, Шевченко, Вільне Поле, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Філії, Комишувахи, Січневого та Новогригорівки. Ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили одну атаку противника в напрямку Приморського.

На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи три рази намагалися йти вперед, отримали відсіч.

Сьогодні варто відзначити воїнів 39 окремої бригади берегової оборони, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі і техніці.