Россияне почти 30 раз атаковали на Покровском направлении, 3 боевые столкновения продолжаются до сих пор, - Генштаб

С начала суток произошло 116 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара 43 ракетами и 49 авиационных ударов, сбросив 70 управляемых авиационных бомб. Также использовал для ударов 1850 дронов-камикадзе и совершил 3876 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили две атаки захватчиков. Враг нанес пять авиационных ударов, сбросил девять управляемых авиационных бомб и совершил 161 артиллерийский обстрел, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали пять атак врага вблизи населенных пунктов Волчанск, Хатнее, Амбарное и Западное.

На Купянском направлении наши воины отразили пять атак врага в районах Голубовки и Купянска.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 14 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Диброва и в сторону Ямполя. Еще три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник совершил пять наступательных действий в районах Серебрянки, Выемки, Григорьевки, Северска и Федоровки.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в районах Константиновки и Предтечиного.

На Торецком направлении оккупанты сегодня четыре раза штурмовали позиции наших защитников в районах Александро-Калиново, Плещеевки, Софиевки, Полтавки и Торецка. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили все атаки врага.

В течение дня на Покровском направлении враг совершил 29 наступательных действий. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономичное, Николаевка, Родинское, Миролюбовка, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Новопавловка, Муравка, Новоукраинка, Затышок, Котлино, Удачное, Лысовка, Дачное. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 107 оккупантов, из которых 71 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, один склад горюче-смазочных материалов, 47 беспилотных летательных аппаратов, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, а также поразили два вражеские орудия.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 25 атак в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское, Темировка, Зеленое Поле, Толстой, Лесное, Ольговское и в направлении населенных пунктов Камышеваха, Филиал. До сих пор продолжаются два боевых столкновения.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях враг наступательных действий не проводил. Вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Новоукраинка и Орехов.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды атаковали позиции Сил обороны в направлении Антоновского моста. Противник успеха не имел. Населенный пункт Приднепровское подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

Сегодня следует отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага.