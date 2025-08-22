МИД Литвы вручил ноту протеста России из-за обстрелов Украины

Министерство иностранных дел Литвы осудило массированный обстрел Украины, во время которого Россия применила сотни дронов и десятки ракет по жилой и гражданской инфраструктуре. Для вручения ноты протеста ведомство вызвало временного поверенного в делах российского посольства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает МИД Литвы.

"В ноте отмечается: продолжение террора против Украины вооруженными силами Российской Федерации в то время, когда Европа и Соединенные Штаты прилагают огромные усилия для прекращения войны и достижения прочного мира, четко демонстрирует, что Российская Федерация не желает отказаться от своих агрессивных целей в отношении Украины или стремиться к миру, а ее участие в переговорах является лицемерным и направленным исключительно на то, чтобы выиграть время для продолжения захвата частей территории Украины и избежания новых западных санкций", - говорится в сообщении.

Массированный комбинированный обстрел 21 августа

С вечера 20 августа армия РФ атаковали Украину беспилотниками. На рассвете в ряде регионов прогремели взрывы - оккупанты ударили ракетами.

Вследствие атаки на Запорожье повреждены несколько объектов промышленной инфраструктуры. Также взрывной волной изуродовало и дома рядом - в них выбиты окна.

Ракетами и БпЛА оккупанты ударили по Закарпатью. В Мукачево нанесли удар по территории одного из предприятий города. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар, 15 человек получили ранения.

Также "Шахед" атаковал село Липовец Хустского района Закарпатья. Повреждено хозяйственное здание, выбиты окна в жилом доме и повреждена линия электропередач.

Кроме того, российские захватчики совершили комбинированную атаку шахедами и ракетами на Львов. Один человек погиб, три - травмированы.

11 беспилотниками и ракетой рашисты атаковали Луцк, была травмирована 48-летняя женщина. Она находилась в магазине одного из пригородных сел. Пострадавшая получила ранения руки, ноги и спины и была госпитализирована. Здание получило незначительные повреждения.