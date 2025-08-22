УКР
МЗС Литви вручило ноту протесту Росії через обстріли України

Литва викликала російського дипломата через масштабну атаку на Україну

Міністерство закордонних справ Литви засудило масований обстріл України, під час якого Росія застосувала сотні дронів і десятки ракет по житловій та цивільній інфраструктурі. Для вручення ноти протесту відомство викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Литви.

"У ноті зазначається: продовження терору проти України збройними силами Російської Федерації в той час, коли Європа і Сполучені Штати докладають величезних зусиль для припинення війни й досягнення тривалого миру, чітко демонструє, що Російська Федерація не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України або прагнути миру, а її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН засудила удари Росії по цивільних об’єктах в Україні

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.

Дякуємо МЗС Литви!
