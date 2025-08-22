МЗС Литви вручило ноту протесту Росії через обстріли України

Міністерство закордонних справ Литви засудило масований обстріл України, під час якого Росія застосувала сотні дронів і десятки ракет по житловій та цивільній інфраструктурі. Для вручення ноти протесту відомство викликало тимчасового повіреного у справах російського посольства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МЗС Литви.

"У ноті зазначається: продовження терору проти України збройними силами Російської Федерації в той час, коли Європа і Сполучені Штати докладають величезних зусиль для припинення війни й досягнення тривалого миру, чітко демонструє, що Російська Федерація не бажає відмовитися від своїх агресивних цілей щодо України або прагнути миру, а її участь у переговорах є лицемірною і спрямованою виключно на те, щоб виграти час для продовження захоплення частин території України та уникнення нових західних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН засудила удари Росії по цивільних об’єктах в Україні

Масований комбінований обстріл 21 серпня

З вечора 20 серпня армія РФ атакували Україну безпілотниками. На світанку у низці регіонів пролунали вибухи - окупанти вдарили ракетами.

Внаслідок атаки на Запоріжжя пошкоджено кілька обʼєктів промислової інфраструктури. Також вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч - в них вибиті вікна.

Ракетами та БпЛА окупанти вдарили по Закарпаттю. У Мукачевому стався удар по території одного з підприємств міста. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа, 15 людей дістали поранення.

Також "шахед" атакував село Липовець Хустського району Закарпаття. Пошкоджено господарську будівлю, вибито вікна у житловому будинку та пошкоджено лінію електропередач.

Крім того, російські загарбники здійснили комбіновану атаку шахедами та ракетами на Львів. Одна людина загинула, три – травмовані.

11 безпілотниками та ракетою рашисти атакували Луцьк, була травмована 48-річна жінка. Вона перебувала в магазині одного з приміських сіл. Постраждала дістала поранення руки, ноги та спини й була госпіталізована. Будівля зазнала незначних пошкоджень.