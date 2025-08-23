Путин не имеет права вето на выбор Украины быть в ЕС и в НАТО, - Кубилюс
Украина имеет право самостоятельно выбирать свою судьбу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Брюсселе на церемонии развертывания украинского флага перед Европарламентом по случаю Дня государственного флага Украины заявил еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Еврокомиссар напомнил, что сегодня 86 годовщина пакта Молотова-Риббентропа, соглашения между диктаторами Сталиным и Гитлером о разделе Европы.
"Это также стало началом Второй мировой войны и 50-летнего порабощения стран Балтии, а позже Центральной Европы", - отметил Кубилюс.
Он призвал "усвоить уроки истории: никакого разделения Европы на зоны влияния. Каждая страна имеет право выбирать свою судьбу, быть членом НАТО или ЕС. Включая Украину. И никто не имеет права вето на такой выбор, даже Путин".
Кубилюс отметил, что украинский флаг вызывает особые эмоции во всем мире.
"Украинский флаг является символом Майдана и борьбы за независимость. Украинцы погибают с этим флагом, защищая Украину. Вот почему ваш флаг имеет такое особое значение. Вот почему этот день также очень особенный. Не только для украинцев", - подчеркнул Кубилюс.
Он добавил, что европейская демократия и европейская свобода невозможны без независимости Украины.
Ваш флаг - это также наш флаг. Флаг наших сердец и нашей мечты жить в Европе - целостной, свободной и мирной. Ваш флаг - это флаг мира. Справедливого мира, который будет завоеван", - подчеркнул Кубилюс.
Напомним, 23 августа в Украине отмечают День Государственного флага. Торжества по случаю праздника проходят по всей Украине.
Представительство Украины при Евросоюзе отметило День государственного флага Украины в Брюсселе традиционным развертыванием 30-метрового украинского флага перед Европарламентом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проте таке право мають Трумп, орбан, фіцо, ердоган...