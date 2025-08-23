Путін не має права вето на вибір України бути в ЄС і в НАТО, - Кубілюс

Україна має право самостійно обирати свою долю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у Брюсселі на церемонії розгортання українського прапора перед Європарламентом з нагоди Дня державного прапора України заявив єврокомісар з питань оборони і космосу Андрюс Кубілюс.

Єврокомісар нагадав, що сьогодні 86 річниця пакту Молотова-Ріббентропа, угоди між диктаторами Сталіним та Гітлером про поділ Європи.

"Це також стало початком Другої світової війни та 50-річного поневолення країн Балтії, а пізніше Центральної Європи", - зазначив Кубілюс.

Він закликав "засвоїти уроки історії: жодного поділу Європи на зони впливу. Кожна країна має право обирати свою долю, бути членом НАТО чи ЄС. Включно з Україною. І ніхто не має права вето на такий вибір, навіть Путін".

Кубілюс зауважив, що український прапор викликає особливі емоції в усьому світі.

"Український прапор є символом Майдану та боротьби за незалежність. Українці гинуть із цим прапором, захищаючи Україну. Ось чому ваш прапор має таке особливе значення. Ось чому цей день також дуже особливий. Не лише для українців", - наголосив Кубілюс.

Він додав, що європейська демократія та європейська свобода неможливі без незалежності України.

Ваш прапор - це також наш прапор. Прапор наших сердець і нашої мрії жити в Європі — цілісній, вільній та мирній. Ваш прапор - це прапор миру. Справедливого миру, який буде завойовано", - підкреслив Кубілюс.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відзначають День Державного прапора. Урочистості з нагоди свята проходять по всій Україні.

Представництво України при Євросоюзі відзначило День державного прапора України в Брюсселі традиційним розгортанням 30-метрового українського прапора перед Європарламентом.