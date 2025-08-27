Силы обороны ликвидировали 107 оккупантов на Покровском направлении в течение дня, - Генштаб

С начала суток произошло 110 боевых столкновений. Противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 56 авиационных ударов, применив 84 управляемые авиабомбы. Зафиксировано 1647 ударов дронами-камикадзе, враг совершил 3554 артиллерийских обстрела.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на Севере

Шесть боевых столкновений произошло сегодня на Северо-Слобожанском и Курском направлениях. В течение суток враг совершил 165 артиллерийских обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня; нанес 12 авиационных ударов, сбросил 23 управляемые бомбы.

Боевые действия на Харьковщине

Три атаки отбили украинские подразделения на Южно-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное. До сих пор не утихают два боестолкновения вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался прорваться на наши оборонительные позиции в районе Купянска. Четыре атаки продолжаются до сих пор.

Боевые действия на Востоке

Двадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязов, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово. До сих пор продолжаются девять боевых столкновений.

На Северском направлении наши защитники успешно остановили три атаки вблизи Федоровки, Григорьевки и в направлении Северска. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Плещеевки, Торецка и Полтавки.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 33 штурмовые и наступательные действия. Активность российских оккупантов зафиксирована в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лысовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Луч, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня украинские воины на этом направлении обезвредили 151 оккупанта, из которых 107 - безвозвратно. Также наши защитники обезвредили боевую бронированную машину, пушку, семь автомобилей, мотоцикл, 84 беспилотных летательных аппарата и вражеский пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

Боевые действия на Юге

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сичневое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток наступательных действий противника не зафиксировано, однако, враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.

Сегодня следует отметить воинов 39-й отдельной бригады береговой обороны, которые стойко сдерживают оккупантов.

