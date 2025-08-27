Россияне наиболее активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ
В течение 26 августа Силы обороны Украины провели 173 боевых столкновения с российскими оккупантами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Удары по Украине
Вчера противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута Сумщины; Белогорье, Преображенка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.
Боевые действия
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБов, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошовки.
Получил отпор.
На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.
На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.
На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.
На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филии.
На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда.
На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.
На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.
