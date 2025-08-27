РУС
339 0

Россияне наиболее активно атакуют на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб ВСУ

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

В течение 26 августа Силы обороны Украины провели 173 боевых столкновения с российскими оккупантами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Удары по Украине

Вчера противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных ударов, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 4 625 обстрелов, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Старая Гута Сумщины; Белогорье, Преображенка Запорожской области; Антоновка Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские подразделения отразили 15 атак оккупантов. Также противник нанес 3 авиаудара, сбросив при этом пять КАБов, совершил 201 обстрел, в том числе один - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

Читайте: Враг не прекращает штурмов и применяет инфильтрационные тактики на Торецком направлении, - бригада НПУ "Ярость"

На Южно-Слобожанском направлении противник четыре раза атаковал позиции украинских защитников вблизи Глубокого, Волчанска, Красного Первого и в сторону Дорошовки.
Получил отпор.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Купянском направлении вчера произошло восемь боестолкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Купянск и Новая Кругляковка.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Лиманском направлении враг атаковал 34 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Карповка, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону населенных пунктов Ольговка, Шандриголово, Ставки, Дроновка и Серебрянка.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

Читайте: "Собрали орду": россиян на Покровском направлении вдвое больше, чем жителей города до войны,- ОСУВ "Днепр"

На Северском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районе Григорьевки и в сторону Серебрянки, Выемки, Федоровки.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Краматорском направлении вчера зафиксировано шесть боестолкновений, оккупант пытался продвигаться в сторону Ступочек.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Торецком направлении враг совершил восемь атак в районах Торецка, Александро-Калинового и в направлении населенных пунктов Бересток, Степановка, Полтавка.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

Читайте также: Оккупанты не контролируют полностью Часов Яр, - ОСУВ "Днепр"

На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлении Владимировки, Рубежного, Белицкого, Родинского, Покровска, Новопавловки, Филии.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Новопавловском направлении противник вчера совершил 23 атаки вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Шевченко, Воскресенка, Камышеваха, Новогеоргиевка и в направлении Филии, Искры и Александрограда.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

Читайте: Рашисты оккупировали Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Приднепровском направлении войска агрессора трижды предприняли тщетные попытки продвинуться вперед на позиции наших подразделений.

Что происходит на фронте 27 августа Данные Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 078 750 человек (+920 за сутки), 11 135 танков, 32 024 артсистемы. ИНФОГРАФИКА

