Дело руководителя АМКУ Кириленко: что известно об обвинениях

Руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко обвиняют в незаконном обогащении в более 72 миллионов гривен, а также в недостоверном декларировании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что инкриминируют Кириленко?

Сторона обвинения отметила, что Кириленко в 2019 году назначили председателем Донецкой ОГА.

"Находясь на должности Кириленко получил возможность приобретать активы, стоимость которых существенно превышает его законные доходы. С целью сокрытия факта приобретения таких активов и не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за такие действия, Кириленко решил осуществить приобретение части активов путем приобретения их в собственность другими физическими лицами по его поручению, сохраняя за собой право совершать в отношении таких активов действия тождественные по содержанию праву распоряжения ими", - рассказала прокурор Валентина Гребенюк.

Так, по ее словам, Кириленко поручил жене Алле Кириленко обеспечить "поиск, подбор и приобретение таких активов, а также регистрации права собственности на них на своих близких лиц - отца Матиенко Александра Ивановича, мать Матиенко Наталью, а также на бабушку Винникову Альбину".

"В период с 3 января 2020 года по 30 мая 2023 года Кириленко приобрел в собственность активы общей стоимостью не менее 72 млн 840 тыс. 521 грн и 40 коп., что на 72 млн 138 тыс. 169 грн 36 коп. превышает его законные доходы при таких обстоятельствах", - сказала она.

О каком имуществе идет речь?

3 января 2020 года Кириленко приобрел квартиру в Киеве стоимостью 6 млн 276 тыс. 843 грн.

"Путем приобретения этого актива в собственность Винниковой Альбины по его поручению, предоставленному через Кириленко Аллу", - отметила прокурор.

17 марта 2020 года Кириленко приобрел гаражный бокс в Киеве, стоимость которого составляла 194 тыс. 322 грн. Он был приобретен в собственность Матиенко Натальи.

30 апреля 2020 года приобрел дом и земельный участок в Киевской области. Их рыночная стоимость составляла 9 млн 716 тыс. 646 грн. Собственность была у Матиенко Александра.

16 июля 2020 года приобрел гаражный бокс в Киеве стоимостью 406 тыс. 800 грн. Владела им Матиенко Наталья.

5 декабря 2020 года приобрел автомобиль. Рыночная стоимость авто составляла 2 млн 86 тыс. 94 грн. Им также владела Матиенко Наталья. Впоследствии указанное авто Кириленко предоставил в пользование своей жене Алле.

27 апреля 2021 года приобрел земельный участок в Киевской области стоимостью 1 млн 818 тыс. 312 грн. Владел им Матиенко Александр.

30 августа 2022 года приобрел две квартиры и два машиноместа в Ужгороде. Совокупная стоимость составляет 15 млн 46 тыс. 545 грн. Владел им Матиенко Александр.

15 марта 2023 года приобрел две квартиры, два машиноместа и два помещения, а 30 мая 2023 года - нежилое помещение в Киеве. Их совокупная стоимость - 23 млн 863 тыс. 439 грн 40 коп. Владели ими Матиенко Наталья, Матиенко Александр и Альбина Винникова.

4 марта 2023 года приобрел две квартиры и два машиноместа в Ужгороде стоимостью 13 млн 431 тыс. 520 грн. Владели ими Матиенко Наталья и Матиенко Александр.

"Всего в период времени с 3 января 2020 года по 30 мая 2023 года Кириленко приобрел в собственность путем регистрации на связанных лиц активы в виде движимого и недвижимого имущества общей стоимостью не менее 72 млн 840 тыс. 521 грн 40 коп.", - добавила прокурор.

Кириленко заявил, что ему понятна суть обвинения, однако он себя не признает виновным.

Читайте: ВАКС отказал в отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении руководителя Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов