Справа керівника АМКУ Кириленка: що відомо про обвинувачення

Керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка обвинувачують у незаконному збагачені у понад 72 мільйони гривень, а також у недостовірному декларуванні.

Що інкримінують Кириленку?

Сторона обвинувачення зазначила, що Кириленка у 2019 році призначили головою Донецької ОДА.

"Перебуваючи на посаді, Кириленко отримав можливість набувати активи, вартість яких суттєво перевищує його законні доходи. З метою приховання факту набуття таких активів та не бажаючи бути притягненим до кримінальної відповідальності за такі дії, Кириленко вирішив здійснити набуття частини активів шляхом набуття їх у власність іншими фізичними особами за його дорученням, зберігаючи за собою право вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом праву розпорядження ними", - розповіла прокурорка Валентина Гребенюк.

Так, за її словами, Кириленко доручив дружині Аллі Кириленко забезпечити "пошук, підбір та придбання таких активів, а також реєстрації права власності на них на своїх близьких осіб - батька Матієнка Олександра Івановича, матір Матієнко Наталію, а також на бабусю Віннікову Альбіну".

"У період з 3 січня 2020 року по 30 травня 2023 року Кириленко набув у власність активи загальною вартістю не менше 72 млн 840 тис. 521 грн та 40 коп., що на 72 млн 138 тис. 169 грн 36 коп. перевищують його законні доходи за таких обставин", - сказала вона.

Про яке майно йдеться?

3 січня 2020 року Кириленко придбав квартиру у Києві вартістю 6 млн 276 тис. 843 грн.

"Шляхом набуття цього активу у власність Віннікової Альбіни за його дорученням, наданим через Кириленко Аллу", - зазначила прокурорка.

17 березня 2020 року Кириленко придбав гаражний бокс у Києві, вартість якого становила 194 тис. 322 грн. Його було придбано у власність Матієнко Наталії.

30 квітня 2020 року придбав будинок та земельну ділянку у Київській області. Їхня ринкова вартість становила 9 млн 716 тис. 646 грн. Власність була у Матієнка Олександра.

16 липня 2020 року придбав гаражний бокс у Києві вартістю 406 тис. 800 грн. Володіла ним Матієнко Наталія.

5 грудня 2020 року придбав автомобіль. Ринкова вартість авто становила 2 млн 86 тис. 94 грн. Ним також володіла Матієнко Наталія. Згодом вказане авто Кириленко надав у користування своїй дружині Аллі.

27 квітня 2021 року придбав земельну ділянку у Київській області вартістю 1 млн 818 тис. 312 грн. Володів нею Матієнко Олександр.

30 серпня 2022 року придбав дві квартири та два машиномісця в Ужгороді. Сукупна вартість становить 15 млн 46 тис. 545 грн. Володів ним Матієнко Олександр.

15 березня 2023 придбав дві квартири, два машиномісця та два приміщення, а 30 травня 2023 року - нежитлове приміщення у Києві. Їхня сукупна вартість - 23 млн 863 тис. 439 грн 40 коп. Володіли ними Матієнко Наталія, Матієнко Олександр та Альбіна Віннікова.

4 березня 2023 року придбав дві квартири та два машиномісця в Ужгороді вартістю 13 млн 431 тис. 520 грн. Володіли ними Матієнко Наталія та Матієнко Олександр.

"Всього у період часу з 3 січня 2020 року по 30 травня 2023 року Кириленко набув у власність шляхом реєстрації на пов'язаних осіб активи у вигляді рухомого та нерухомого майна загальною вартістю не менше 72 млн 840 тис. 521 грн 40 коп.", - додала прокурорка.

Кириленко заявив, що йому зрозуміла суть обвинувачення, проте він себе не визнає винним.

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

