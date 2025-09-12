На фронте произошло 195 боестолкновений. Больше всего враг атакует на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях, - Генштаб.

Начались 1297-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 195 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 8 часов 12 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 82 авиаудара, в частности сбросил 147 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4919 обстрелов, из них 111 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5960 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Белогорье, Зализнычное Запорожской области, Одрадокаменка Херсонской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений. Противник нанес 14 авиационных ударов, в целом сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 190 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло 13 боевых столкновений в районах Волчанска, Амбарного и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Новой Кругляковки, Загрызово, Голубовки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 21 раз. Пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголовое, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Сэрэдне, Ставки.

На Северском направлении в течение минувших суток враг совершил 18 атак на позиции наших подразделений в районах Григорьевки, Серебрянки, Дроновки, Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 12 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Катериновка, Русин Яр, Маяк, Софиевка, Полтавка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Владимировка, Николаевка, Молодецкое, Новоукраинка, Проминь, Никаноровка, Маяк, Новоэкономичное, Родинское, Миролюбовка, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Муравка, Дачное, Филиал и в направлении Покровска.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 33 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Поддубное, Ялта, Сосновка, Ивановка, Филиал, Зеленый Гай, Толстой, Малиевка, Камышеваха, Ольговское, Полтавка и в направлении Новоивановки.

На Гуляйпольском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг совершил один штурм позиций наших защитников в районе Каменского.

За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг дважды безуспешно пытался продвигаться к укреплениям наших защитников.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Поражение врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава и техники, один пункт управления беспилотными летательными аппаратами, одну тяжелую огнеметную систему и пять артиллерийских средств российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 890 человек. Также украинские воины обезвредили один танк, две боевые бронированные машины, 40 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня и 64 единицы автомобильной техники оккупантов.