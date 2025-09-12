На фронті відбулося 195 боєзіткнень. Найбільше ворог атакує на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках, - Генштаб
Розпочалася 1297-ма доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 8 годину 12 вересня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 82 авіаудари, зокрема скинув 147 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4919 обстрілів, з них 111 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5960 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Білогір’я, Залізничне Запорізької області, Одрадокам’янка Херсонської області.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень. Противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 31 керовану авіаційну бомбу та здійснив 190 артилерійських обстрілів, зокрема вісім — із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного.
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Петропавлівки, Нової Кругляківки, Загризового, Голубівки та в напрямку Курилівки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Торське, Шандриголове, Дробишеве, Колодязі, в напрямку населених пунктів Ямпіль, Середнє, Ставки.
На Сіверському напрямку впродовж минулої доби ворог здійснив 18 атак на позиції наших підрозділів у районах Григорівки, Серебрянки, Дронівки, Виїмки.
На Краматорському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення в районі Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Катеринівка, Русин Яр, Маяк, Софіївка, Полтавка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 60 наступальних дій агресора в районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Миколаївка, Молодецьке, Новоукраїнка, Промінь, Никанорівка, Маяк, Новоекономічне, Родинське, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Дачне, Філія та в напрямку Покровська.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 33 атаки на позиції наших військ поблизу населених пунктів Піддубне, Ялта, Соснівка, Іванівка, Філія, Зелений Гай, Толстой, Маліївка, Комишуваха, Ольгівське, Полтавка та в напрямку Новоіванівки.
На Гуляйпільському напрямку противник наступальних дій не проводив.
На Оріхівському напрямку ворог здійснив один штурм позицій наших захисників у районі Кам’янського.
Минулої доби на Придніпровському напрямку ворог двічі без успіху намагався просуватися до укріплень наших оборонців.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Ураження ворога
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та техніки, один пункт управління безпілотними літальними апаратами, одну важку вогнеметну систему та п’ять артилерійських засобів російських загарбників.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 890 осіб. Також українські воїни знешкодили один танк, дві бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
@ "Великомихайлівський напрямок (Дніпропетровська область):
У районі Новоселівки йдуть бої за розташовану на північ від лісопосадки і розташований на захід від річки Вовча лісовий заказник «Дібровський», до якого роблять спроби проникнути російські війська.
Противник заявив про зайняття Соснівки та зняв кадри демонстрації прапорів у східній, центральній та південній частинах населеного пункту. Північно-західна частина - у сірій зоні.
На захід від населеного пункту Запорізьке йдуть бої за Новомиколаївку, у східній частині якої противник зняв кадри демонстрації прапора.
На Покровському напрямку:
Противник просунувся в Удачному та зняв кадри зняття прапора України та встановлення свого над школою у північно-західній частині населеного пункту.
У районі Леонтовичів зберігається динамічна ситуація.
На Добропільському напрямку, за даними DeepState, ЗСУ відкинули супротивника на південний схід і на південь від Володимирівки, на схід від Новоторецького та в районі заказника «Гектова балка».
На північ від Полтавки додані уточнення.
Костянтинівський напрямок:
На північній околиці Яблунівки противник просунувся в житловій забудові та вздовж лісосмуги.
Під Неліпівкою ЗСУ відбили атаку російського піхотного підрозділу.
Атаки з боку Динамітного ставка у напрямку Неліпівки і південніше розташованих лісосмуг тривають.
Південніше Предтечиного російські війська атакують на глибину до 2.8 км і роблять спроби закріпитися в бліндажах у зеленці.
Лиманський напрямок:
Противник просунувся у південній частині Серебрянського лісу і продовжує тиснути у західному напрямку.
Також бої тривають за Зарічне та у напрямку Шандриголового та Дерилового."