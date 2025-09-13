Вражеские штурмовики продвигаются к Купянску через газовую трубу: "На тачках друг друга толкаем, труба - 4 км, конца и края нет". ВИДЕО
В соцсети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксировано передвижение войск РФ по газовой трубе в направлении Купянска Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что это видео распространили российские медиаресурсы.
Как видно из обнародованного видео, россияне преодолевали трубу длиной 4 километра на тачках, толкая друг друга.
Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.
Топ комментарии
+69 Поділля16
показать весь комментарий13.09.2025 08:38 Ответить Ссылка
+61 Поділля16
показать весь комментарий13.09.2025 08:45 Ответить Ссылка
+36 Поділля16
показать весь комментарий13.09.2025 08:58 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
p.s. А десь до кінця року чекати "референдуму" росіян, що Харківську область повністю включено в склад параші? (бо їм для цього треба як мінімум Куп'янськ)