Вражеские штурмовики продвигаются к Купянску через газовую трубу: "На тачках друг друга толкаем, труба - 4 км, конца и края нет". ВИДЕО

В соцсети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксировано передвижение войск РФ по газовой трубе в направлении Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это видео распространили российские медиаресурсы.

Как видно из обнародованного видео, россияне преодолевали трубу длиной 4 километра на тачках, толкая друг друга.

Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.