Вражеские штурмовики продвигаются к Купянску через газовую трубу: "На тачках друг друга толкаем, труба - 4 км, конца и края нет". ВИДЕО

В соцсети появилось видео, на котором, как утверждается, зафиксировано передвижение войск РФ по газовой трубе в направлении Купянска Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что это видео распространили российские медиаресурсы.

Как видно из обнародованного видео, россияне преодолевали трубу длиной 4 километра на тачках, толкая друг друга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские захватчики разрушили Купянск на 95%, ситуация в городе критическая

Ранее в DeepState сообщили, что рашисты пересекают Оскол и заходят в Купянск через газовую трубу.

Не було такого і на тобі знову. Кацапи вже навіть сміються із свого землячка сирського, який відвернув свої писки, щоб не бачити і не чути, як кацапи втретє повторили таку комбінацію. Головне на шмарафоні потужно виступити і набрехати, що скоро будемо пити каву в москві.
В нас основний і єдиний "полководець" - Боневтік Потужно Брехливий. Ці всі захоплення нових територій кацапами - вина Боневтіка, який звільнив Залужного і 16 генералів Генштабу. Десятки генералів і полковників посадив на кічу по сфальшованих справах і лізе керувати тим, в чому величезний нуль і дня не служивши, а чотирижди відкосивши. Розложив морально армію і знищив ракетні програми. Це якась ганька мати 240 тисяч СЗЧшників.
Це того Залужного, який погнав кацапів з-під Києва, Сум, Чернігова, Харкова, Херсону. Того Залужного при якому наші вояки втопили половину флоту в Чорному морі Цапії, по якому хтось із офісу президента наводив кацапські ракети і ставив "прослушки" в його місці дислокації і проведенню нарад. Це той Залужний, якого залякували та вбили його помічників - близьких людей, а потім відсторонили разом зі штабом. Після того ворог йде кожного дня без зупинок.
дістатись би до виходу, залити машину солярки і підпалити.
я так розумію, ситуація в Куп'янську стрімко переходить в стан "повністю контрольована, не втрачено ні метра" .

p.s. А десь до кінця року чекати "референдуму" росіян, що Харківську область повністю включено в склад параші? (бо їм для цього треба як мінімум Куп'янськ)
Де ви бачили газові труби з бетону? Навіть збрехати не вміють)) тупіци
Тому він і зняв Залужного і поставив сирського, щоб здавати фронт...що ще кому не зрозуміло?
НУ допустім по трубі вони лізуть, аяк вони знають де виходить і там же нє двєрца распахіваєца, як вони вилізуть з неї?
Все "під особистим контролем найвеличнішого та сирка", тобто надійно "пройобано"...
Ніх. наших "палководців" печальний досвід Суджі не навчив. Військовий, що повернувся (свого часу вийшов) з-під Суджі розповів мені, що у ЗСУ на Курщині були 3 (три) проблеми на "К" - Кацапи, Корейці, Командири (свої, звісно...)
