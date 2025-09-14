Продолжается ликвидация повреждений железной дороги в Киевской области: на ключевые направления вышли дополнительные автобусы

Сейчас продолжается ликвидация повреждений железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, ОГА совместно с перевозчиками усилила автобусное сообщение на ключевых направлениях:

- Фастов - Киев: на маршрут вышли еще 9 автобусов.

- Васильков - Киев и Боярка - Киев: добавлено по 4 автобуса на каждом направлении.

"Отправления осуществляются каждые 10 минут, чтобы люди могли без лишнего ожидания добраться до места назначения. Наш приоритет - быстрая, безопасная и комфортная доставка пассажиров", - отметил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на Киевщине около полуночи. В ОГА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.