Новости Повреждена железная дорога на Киевщине
1 438 4

Продолжается ликвидация повреждений железной дороги в Киевской области: на ключевые направления вышли дополнительные автобусы

євроколія

Сейчас продолжается ликвидация повреждений железнодорожной инфраструктуры в Фастовском районе Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, ОГА совместно с перевозчиками усилила автобусное сообщение на ключевых направлениях:

- Фастов - Киев: на маршрут вышли еще 9 автобусов.
- Васильков - Киев и Боярка - Киев: добавлено по 4 автобуса на каждом направлении.

"Отправления осуществляются каждые 10 минут, чтобы люди могли без лишнего ожидания добраться до места назначения. Наш приоритет - быстрая, безопасная и комфортная доставка пассажиров", - отметил председатель Киевской ОГА Николай Калашник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв боеприпасов на Киевщине: повреждена колея и оборвана контактная сеть. ВИДЕО

Чрезвычайное происшествие на железной дороге в Киевской области

Ранее сообщалось, что взрывы прогремели на Киевщине около полуночи. В ОГА информировали, что это не связано с воздушной атакой врага. Впоследствии стало известно, что произошло чрезвычайное происшествие на Киевщине, повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе.

"Укрзализныця" показала кадры ликвидации чрезвычайного происшествия под Бояркой. В течение дня возможны задержки отдельных поездов до 2-3 часов, пока они следуют объездными маршрутами, сообщили в Укрзализныце.

железная дорога (1432) Киевская область (4339)
@ (мова оригіналу):
"Вчера в Орловской области подорвались 2 железнодорожника, которые потом оказались саперами. Двое умерло на месте, третий сегодня ночью умер в больнице.
Движение на участке до сих пор не востановили."



показать весь комментарий
14.09.2025 14:03 Ответить
орловська губерня?
я, навіть поки не погуглю не розумію, де це....
а, от ракета в кабмін, теракт під фастовом, це *******.....
показать весь комментарий
14.09.2025 14:26 Ответить
а, малюк, досі керує?
чи, терміново шукають куби б послюшой відправити?
у африку звісно.
там перекантується в небезпеці.....
чи, в парагвай?
там, нормально можна заробити.....
показать весь комментарий
14.09.2025 14:23 Ответить
класно мальок пристроївся. теракти розслідує МВС, а мальок з кагалом більше 300 підручних кошмарить НАБУ і САП бо батько детектива планував продати коноплю до Узбекистану. мальок, а як з твоїм хенералом з рашистськими аусвайсами та рашистським впливом, як там з замом татарина з тієї ж опери? чому вони не сидять в сбу-шних застінках?
показать весь комментарий
14.09.2025 16:19 Ответить
 
 