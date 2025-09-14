Триває ліквідація пошкоджень залізниці на Київщині: на ключові напрямки вийшли додаткові автобуси

Наразі триває ліквідація пошкоджень залізничної інфраструктури у Фастівському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, щоб мінімізувати незручності для пасажирів, ОВА спільно з перевізниками посилила автобусне сполучення на ключових напрямках:

• Фастів – Київ: на маршрут вийшли ще 9 автобусів.

• Васильків – Київ та Боярка – Київ: додано по 4 автобуси на кожному напрямку.

"Відправлення здійснюються кожні 10 хвилин, щоб люди могли без зайвого очікування дістатися місця призначення. Наш пріоритет - швидка, безпечна й комфортна доставка пасажирів", - зауважив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.