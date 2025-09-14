УКР
Триває ліквідація пошкоджень залізниці на Київщині: на ключові напрямки вийшли додаткові автобуси

Наразі триває ліквідація пошкоджень залізничної інфраструктури у Фастівському районі на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

Як зазначається, щоб мінімізувати незручності для пасажирів, ОВА спільно з перевізниками посилила автобусне сполучення на ключових напрямках:

• Фастів – Київ: на маршрут вийшли ще 9 автобусів.
• Васильків – Київ та Боярка – Київ: додано по 4 автобуси на кожному напрямку.

"Відправлення здійснюються кожні 10 хвилин, щоб люди могли без зайвого очікування дістатися місця призначення. Наш пріоритет - швидка, безпечна й комфортна доставка пасажирів", - зауважив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вибух боєприпасів на Київщині: пошкоджена колія та обірвана контактна мережа. ВIДЕО

Надзвичайна подія на залізниці на Київщині

Раніше повідомлялося, що вибухи пролунали на Київщині близько опівночі. В ОВА інформували, що це не пов’язано з повітряною атакою ворога. Згодом стало відомо, що сталася надзвичайна подія на Київщині, пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському район.

"Укрзалізниця" показала кадри ліквідації надзвичайної події під Бояркою. Протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами, повідомили в Укрзалізниці.

@ (мова оригіналу):
"Вчера в Орловской области подорвались 2 железнодорожника, которые потом оказались саперами. Двое умерло на месте, третий сегодня ночью умер в больнице.
Движение на участке до сих пор не востановили."



показати весь коментар
14.09.2025 14:03 Відповісти
орловська губерня?
я, навіть поки не погуглю не розумію, де це....
а, от ракета в кабмін, теракт під фастовом, це *******.....
показати весь коментар
14.09.2025 14:26 Відповісти
а, малюк, досі керує?
чи, терміново шукають куби б послюшой відправити?
у африку звісно.
там перекантується в небезпеці.....
чи, в парагвай?
там, нормально можна заробити.....
показати весь коментар
14.09.2025 14:23 Відповісти
 
 