Компании, связанные с бывшим мужем Стефанишиной, выиграли конкурс в АРМА и уже задолжали 2 млн грн государству, - "слуга народа" Радина

Консорциум "КАМпаритет", который связывают с Михаилом Стефанишиным, задолжал задолжал государству около 2 млн гривен.

Об этом в Фейсбуке сообщила председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики, нардеп "Слуги народа" Анастасия Радина, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что СМИ обнародовали расследование, в котором компании Михаила Стефанишина (экс-супруга Ольга Стефанишиной. - Ред.) выиграли в АРМА конкурсы на управление четырьмя объектами.

"Тогда АРМА обещала нам, что бюджет получит миллионы гривен. На самом деле государство уже недополучило два миллиона гривен, тогда как компания, вероятно, заработала на пользовании арестованным имуществом. Увольнение госпожи Думы отнюдь не является основанием перестать следить за деятельностью АРМА. Тем более, результаты "хозяйствования" бывшей руководительницы еще исправлять и исправлять.

Итак, напомню, что консорциум "КАМпаритет", который связывают с Михаилом Стефанишиным, в 2024-2025 стал управляющим недвижимости в Киеве на улице Павловской, Дома профсоюзов, производства ягод ООО "Украинская ягода" и ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске. Согласно договорам управления, консорциум должен был ежемесячно платить процент от прибыли с указанных объектов, а в случае его отсутствия - гарантийный платеж.

Начнем с того, что пока фирма не платила государству никаких процентов от прибыли - только гарантийные платежи. Хотя, к примеру, по адресу Павловская 18 в Киеве, где "КАМпаритет" взял в управление помещение, работает магазин "Мир матрасов". То есть, вероятно прибыль от деятельности объектов управления таки есть", - пояснила нардеп.

Радина заявила, что "КАМпаритет" выполнял условия договоров примерно до мая 2025 года, однако впоследствии прекратил выплаты гарантийных платежей.

"К примеру, долг за управление Домом профсоюзов в центре Киева по состоянию на начало августа 2025 года составил 1,2 млн грн гарантийного платежа + около 135 тысяч штрафных санкций. Всего по состоянию на начало августа "КАМпаритет" задолжал государству около 2 млн гривен.

Интересно, что бывшая руководительница АРМА Елена Дума "заметила" долги "КАМпаритета", которые накапливались примерно с мая, лишь за несколько дней до своего увольнения - в конце июля. Возможно, таким образом она пыталась спасти ситуацию - но не получилось. Ждем от АРМА информацию о статусе уплаты "КАМпаритетом" 2 млн долга и штрафов, и, если этого не произошло - расторжение договоров об управлении", - подытожила парламентарий, отметив, что есть все основания считать, что "КАМпаритет" стал управляющим ООО "Украинская ягода" с нарушением, поскольку может быть связан с бывшим российским владельцем.

Ранее журналисты "УП" обнародовали расследование, в котором говорилось о том, что люди из близкого окружения Ольги Стефанишиной получили в управление через АРМА четыре крупных объекта недвижимости. Среди этих объектов, в частности, Дом профсоюзов на Майдане Независимости.

САП зарегистрировала уголовное производство, в котором проверят причастность Стефанишиной к возможной коррупции в АРМА.

