Компанії, пов’язані з ексчоловіком Стефанішиної, виграли конкурс в АРМА та вже заборгували 2 млн грн державі, - "слуга народу" Радіна

Консорціум "КАМпарітет", який пов’язують з Михайлом Стефанішиним, заборгував заборгував державі близько 2 млн гривень.

Про це у Фейсбуці повідомила голова Комітету з питань антикорупційної політики, нардепка "Слуги народу" Анастасія Радіна, передає Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що ЗМІ оприлюднили розслідування, в якому компанії Михайла Стефанішина (ексчоловіка Ольга Стефанішиної. - Ред.) виграли в АРМА конкурси на управління чотирма об’єктами.

"Тоді АРМА обіцяла нам, що бюджет отримає мільйони гривень. Насправді держава уже недоотримала два мільйони гривень, тоді як компанія, ймовірно, заробила на користуванні арештованим майном. Звільнення пані Думи аж ніяк не є підставою перестати стежити за діяльністю АРМА. Тим паче, результати "хазяйнування" колишньої очільниці ще виправляти і виправляти.

Отже, нагадаю, що консорціум "КАМпарітет", який пов’язують з Михайлом Стефанішиним, у 2024-2025 став управителем нерухомості в Києві на вулиці Павлівській, Будинку профспілок, виробництва ягід ТОВ "Українська ягода" та ТЦ "Флагман" у Івано-Франківську.. Відповідно до договорів управління, консорціум мав щомісячно сплачувати відсоток від прибутку з вказаних об’єктів, а у разі його відсутності — гарантійний платіж.

Почнемо з того, що наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, за адресою Павлівська 18 у Києві, де "КАМпарітет" взяв в управління приміщення, працює магазин "Світ матраців". Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є", - пояснила нардепка.

Радіна заявила, що "КАМпарітет"виконував умови договорів приблизно до травня 2025 року, проте згодом припинив виплати гарантійних платежів.

"До прикладу, борг за управління Будинком профспілок у центрі Києва станом на початок серпня 2025 року склав 1,2 млн грн гарантійного платежу + близько 135 тисяч штрафних санкцій. Усього станом на початок серпня "КАМпарітет" заборгував державі близько 2 млн гривень.

Цікаво, що колишня очільниця АРМА Олена Дума "помітила" борги "КАМпарітету", що накопичувались приблизно з травня, лише за кілька днів до свого звільнення - наприкінці липня. Можливо, таким чином вона намагалась врятувати ситуацію - але не вийшло. Чекаємо від АРМА інформацію щодо статусу сплати "КАМпарітетом" 2 млн боргу і штрафів, і, якщо цього не сталось - розірвання договорів про управління", - підсумувала парламентарка, зазначивши, що є всі підстави вважати, що "КАМпарітет" став управителем ТОВ "Українська ягода" з порушенням, оскільки може бути пов’язаний із колишнім російським власником.

Раніше журналісти "УП" оприлюднили розслідування, в якому йшлося про те, що люди з близького оточення Ольги Стефанішиної отримали в управління через АРМА чотири великі об’єкти нерухомості. Серед цих об’єктів, зокрема, Будинок профспілок на Майдані Незалежності.

САП зареєструвала кримінальне провадження, в якому перевірять причетність Стефанішиної до можливої корупції в АРМА.

