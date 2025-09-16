ВСУ обезвредили почти 180 оккупантов на Покровском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск оккупационных войск. В настоящее время в целом произошло 148 боевых столкновений. Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 47 авиационных ударов, применило одну ракету и сбросило 69 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 2113 дронов-камикадзе и осуществили 3308 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло девять боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес шесть авиаударов, сбросил 13 управляемых бомб, совершил 169 обстрелов, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг пять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Липцев. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

Шесть раз агрессор пытался идти вперед на наши позиции на Купянском направлении в направлении Купянска, Петропавловки, Боровской Андреевки и Песчаного. Три вражеские атаки продолжаются до сих пор.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении за сегодня украинские защитники отражали 12 российских атак, четыре из которых продолжаются до сих пор. Враг наступал в направлении населенных пунктов Шийковка, Шандриголово, Ставки и вблизи Колодязов, Грековки, Среднего и Торского.

На Северском направлении украинские воины отражали 19 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Серебрянки, Григорьевки и в сторону населенных пунктов Выемка, Ямполь, Дроновка. Три боевых столкновений продолжаются.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения с противником в районе Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении наши войска сегодня отражали 15 вражеских атак в районах Щербиновки, Катериновки, Полтавки, Русиного Яра и в направлении Иванополье, Плещиевки. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 46 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Никаноровка, Новое Шахово, Шахово, Миролюбовка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Новоукраинка. Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники отразили 40 атак, шесть боевых столкновений продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на Покровском направлении оккупанты потеряли 177 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили пять единиц автомобильной техники, 32 беспилотных летательных аппарата; поразили шесть единиц автомобильной техники, склад боеприпасов, три пункта управления беспилотных летательных аппаратов, одну единицу специальной техники и два укрытия личного состава противника.

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении наши защитники уже отразили 15 вражеских атак вблизи населенных пунктов Филия, Ивановка, Александроград, Малиевка, Сичневе, Новоивановка. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Полтавки, боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Белогорье и Зализничное.

На Ореховском направлении украинские воины отражали одну атаку в районе Каменского, кроме того, враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Григорьевка.

На Приднепровском направлении украинские защитники отразили две атаки оккупантов. Авиация захватчика нанесла удар неуправляемыми авиационными ракетами по Одрадокаменке.

Сегодня стоит отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.