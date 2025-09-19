Российские войска после учений "Запад-2025" возвращаются на постоянные базы, - разведка Эстонии

Российские войска, переброшенные ближе к странам Балтии в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", уже начали возвращаться на свои постоянные базы и не останутся в регионе.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг.

По его словам, активная фаза учений проходила с 12 по 16 сентября на востоке Беларуси и прилегающих районах России. Учения были меньшими по масштабу по сравнению с предыдущими подобными маневрами, и вывод войск фиксируется разведывательным центром.

"Мы предполагали, что они не будут иметь сил организовать большие учения параллельно с войной в Украине", - отметил Кивисельг. По его словам, наибольшие трудности во время учений имели российский флот и военно-воздушные силы, а наиболее заметным событием стал ракетный удар корвета Балтийского флота по цели, который требовал координации различных видов вооруженных сил.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

