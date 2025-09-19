УКР
Російські війська після навчань "Запад-2025" повертаються на постійні бази, - розвідка Естонії

Ситуація під час навчань "Захід" спокійна, незаконна міграція зменшилася

Російські війська, перекинуті ближче до країн Балтії в рамках спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025", вже почали повертатися на свої постійні бази і не залишаться в регіоні.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, активна фаза навчань проходила з 12 по 16 вересня на сході Білорусі та прилеглих районах Росії. Навчання були меншими за масштабом порівняно з попередніми подібними маневрами, і виведення військ фіксується розвідувальним центром.

"Ми передбачали, що вони не матимуть сил організувати більші навчання паралельно з війною в Україні", - зазначив Ківісельг. За його словами, найбільші труднощі під час навчань мали російський флот і військово-повітряні сили, а найбільш помітною подією став ракетний удар корвета Балтійського флоту по цілі, який вимагав координації різних видів збройних сил.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російсько-білоруські навчання "Запад-2025" не свідчать про прагнення до деескалації та миру, - Євросоюз

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони

розвідка (3924) військові навчання (2813) Естонія (1710)
Полякали Захід, ЄС, НАТО і назад в свої болота. Їх рівень напасти тільки на таких як Грузія, Молдова та Україна. До НАТО пертися їм дуже сцикотно. А перед цим 30 років розброювали наші ЗСУ і прикидалися братушками.
19.09.2025 13:23 Відповісти
Так, робимо висновок що ссикотно. Хоч нати не мають досвіду "повномасштабки" та зате можуть логістично посилити ВСУ і Добробати. Та й Пюреру Бульборейху можуть всі НПЗ і бази зруйнувати
19.09.2025 13:31 Відповісти
Шкода що не притруїлись ..
Зараз кремль хоче досягнути максимуму у зусиллях терору та фронтового наступу .... Бо що з Красновим буде через кілька місяців це ще не відомо.. а значить ці всі війська з числа "навчаньців" можуть бути задіяні.
показати весь коментар
19.09.2025 13:28 Відповісти
 
 