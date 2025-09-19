Російські війська після навчань "Запад-2025" повертаються на постійні бази, - розвідка Естонії

Російські війська, перекинуті ближче до країн Балтії в рамках спільних російсько-білоруських навчань "Запад-2025", вже почали повертатися на свої постійні бази і не залишаться в регіоні.

Про це заявив начальник розвідувального центру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, активна фаза навчань проходила з 12 по 16 вересня на сході Білорусі та прилеглих районах Росії. Навчання були меншими за масштабом порівняно з попередніми подібними маневрами, і виведення військ фіксується розвідувальним центром.

"Ми передбачали, що вони не матимуть сил організувати більші навчання паралельно з війною в Україні", - зазначив Ківісельг. За його словами, найбільші труднощі під час навчань мали російський флот і військово-повітряні сили, а найбільш помітною подією став ракетний удар корвета Балтійського флоту по цілі, який вимагав координації різних видів збройних сил.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

