Фон дер Ляйен об инциденте с помехами GPS в ее самолете: Амбиции РФ не ограничиваются Украиной

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые лично прокомментировала ситуацию, когда произошло глушение сигнала GPS в самолете, на борту которого она находилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.

По словам фон дер Ляйен, перебои в сигнале GPS "стали повседневной проблемой во многих приграничных с Россией регионах".

"Морское судоходство в Балтийском море часто испытывает сбои. Риск столкновений возрастает. То же самое касается воздушного движения над Черным морем. Россия, похоже, готова принять возможность того, что в какой-то момент могут произойти смертельные аварии", - отметила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС относятся к этому очень серьезно, как и ко всем гибридным и кибератакам со стороны России.

"Потому что эти атаки четко показывают, что амбиции России не ограничиваются Украиной. Единственный путь Европы к безопасности и стабильности - это сильное и надежное сдерживание", - добавила она.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.