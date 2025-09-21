РУС
Фон дер Ляйен об инциденте с помехами GPS в ее самолете: Амбиции РФ не ограничиваются Украиной

фон дер Ляйен

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые лично прокомментировала ситуацию, когда произошло глушение сигнала GPS в самолете, на борту которого она находилась.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.

По словам фон дер Ляйен, перебои в сигнале GPS "стали повседневной проблемой во многих приграничных с Россией регионах".

"Морское судоходство в Балтийском море часто испытывает сбои. Риск столкновений возрастает. То же самое касается воздушного движения над Черным морем. Россия, похоже, готова принять возможность того, что в какой-то момент могут произойти смертельные аварии", - отметила она.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС относятся к этому очень серьезно, как и ко всем гибридным и кибератакам со стороны России.

"Потому что эти атаки четко показывают, что амбиции России не ограничиваются Украиной. Единственный путь Европы к безопасности и стабильности - это сильное и надежное сдерживание", - добавила она.

Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.

терорист путін довів, що маючи ядерну бімбу і 140 мільйонів гарматного мяса, можна тероризувати всіх. Не допоможуть ні Патріоти, ні Томагавки, ні F-35
21.09.2025 15:37 Ответить
рашку треба ЗНИЩИТИ аж до московії.... От тоді і буде БЕЗПЕКА ВСІМ! А стримування - це тільки витрачені кошти, час і ЖІТТЯ ЛЮДЕЙ!
21.09.2025 15:38 Ответить
"... сильне і надійне стримування" - це як? Як зараз?
Було б дуже смішно, але можна тільки поспівчувати ЄС - проснуться тільки коли прилетить який небудь іскандер в Брюссель або Берлін...
21.09.2025 15:41 Ответить
Ну і? Наслідки якись будуть? Чи ЄС/НАТО теж "не діє", як і Трамп?
21.09.2025 15:51 Ответить
Остановись уже дура. Flightradar и SkAI Data Services сказали что никаких сбоев GPS самолета Фон дер Ляйен не было. А болгары сказали что это был фейк.
21.09.2025 15:52 Ответить
А кацапи бʼють тілько війскових обʼєктах
21.09.2025 16:11 Ответить
Взагалі-то, війна в Україні, за однією з версій путіна, є наслідком невиконання ультиматуму, висунутого Альянсу. Цей ультиматум він озвучив у грудні 2021 року.
Очевидно, що це - завуальована причина для вторгнення в Україну, однак від самого ультиматуму він так і не відмовився.

Ось список вимог:
• Юридичні гарантії того, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.
• Виведення військ та озброєнь НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року - тобто з Центральної та Східної Європи, включно з Польщею, країнами Балтії, Румунією, Болгарією.
• Заборона на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.
• Припинення військової діяльності НАТО на території України, в Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

путін прямо заявив, що у разі ігнорування цих вимог росія залишає за собою право на "військово-технічну відповідь", яка "може бути різною", залежно від пропозицій військових експертів. Через два місяці після відмови НАТО, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
21.09.2025 16:00 Ответить
Чудовий план, надійний як швейцарський годинник.
Але щось пішло не так
21.09.2025 16:10 Ответить
Так чи ні, але від нього він не відмовився. І тільки завдяки тому, що Україна встояла, Європі не доводиться перевіряти наскільки цей "план надійний" на власній шкурі.
21.09.2025 16:22 Ответить
 
 