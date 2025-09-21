Фон дер Ляйен об инциденте с помехами GPS в ее самолете: Амбиции РФ не ограничиваются Украиной
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые лично прокомментировала ситуацию, когда произошло глушение сигнала GPS в самолете, на борту которого она находилась.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она сказала в интервью СМИ.
По словам фон дер Ляйен, перебои в сигнале GPS "стали повседневной проблемой во многих приграничных с Россией регионах".
"Морское судоходство в Балтийском море часто испытывает сбои. Риск столкновений возрастает. То же самое касается воздушного движения над Черным морем. Россия, похоже, готова принять возможность того, что в какой-то момент могут произойти смертельные аварии", - отметила она.
Президент Еврокомиссии подчеркнула, что в ЕС относятся к этому очень серьезно, как и ко всем гибридным и кибератакам со стороны России.
"Потому что эти атаки четко показывают, что амбиции России не ограничиваются Украиной. Единственный путь Европы к безопасности и стабильности - это сильное и надежное сдерживание", - добавила она.
Ранее Цензор.НЕТ со ссылкой на СМИ писал, что самолет фон дер Ляйен приземлялся по бумажным картам из-за вмешательства РФ в работу GPS.
Впоследствии в Еврокомиссии это подтвердили.
Було б дуже смішно, але можна тільки поспівчувати ЄС - проснуться тільки коли прилетить який небудь іскандер в Брюссель або Берлін...
Очевидно, що це - завуальована причина для вторгнення в Україну, однак від самого ультиматуму він так і не відмовився.
Ось список вимог:
• Юридичні гарантії того, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.
• Виведення військ та озброєнь НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року - тобто з Центральної та Східної Європи, включно з Польщею, країнами Балтії, Румунією, Болгарією.
• Заборона на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.
• Припинення військової діяльності НАТО на території України, в Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.
путін прямо заявив, що у разі ігнорування цих вимог росія залишає за собою право на "військово-технічну відповідь", яка "може бути різною", залежно від пропозицій військових експертів. Через два місяці після відмови НАТО, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Але щось пішло не так