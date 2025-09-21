Фон дер Ляєн про інцидент із перешкодами GPS у її літаку: Амбіції РФ не обмежуються Україною

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уперше особисто прокоментувала ситуацію, коли відбулося глушіння сигналу GPS у літаку, на борту якого вона перебувала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ.

За словами фон дер Ляєн, перебої у сигналі GPS "стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах".

"Морське судноплавство в Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії", - зазначила вона.

Також читайте: Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

Президентка Єврокомісії наголосила, що в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку Росії.

"Тому що ці атаки чітко показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності – це сильне і надійне стримування", – додала вона.

Також читайте: Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.