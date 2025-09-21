Фон дер Ляєн про інцидент із перешкодами GPS у її літаку: Амбіції РФ не обмежуються Україною
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уперше особисто прокоментувала ситуацію, коли відбулося глушіння сигналу GPS у літаку, на борту якого вона перебувала.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ.
За словами фон дер Ляєн, перебої у сигналі GPS "стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах".
"Морське судноплавство в Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії", - зазначила вона.
Президентка Єврокомісії наголосила, що в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку Росії.
"Тому що ці атаки чітко показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності – це сильне і надійне стримування", – додала вона.
Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.
Згодом у Єврокомісії це підтвердили.
Було б дуже смішно, але можна тільки поспівчувати ЄС - проснуться тільки коли прилетить який небудь іскандер в Брюссель або Берлін...
Очевидно, що це - завуальована причина для вторгнення в Україну, однак від самого ультиматуму він так і не відмовився.
Ось список вимог:
• Юридичні гарантії того, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.
• Виведення військ та озброєнь НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року - тобто з Центральної та Східної Європи, включно з Польщею, країнами Балтії, Румунією, Болгарією.
• Заборона на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.
• Припинення військової діяльності НАТО на території України, в Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.
путін прямо заявив, що у разі ігнорування цих вимог росія залишає за собою право на "військово-технічну відповідь", яка "може бути різною", залежно від пропозицій військових експертів. Через два місяці після відмови НАТО, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Але щось пішло не так