Фон дер Ляєн про інцидент із перешкодами GPS у її літаку: Амбіції РФ не обмежуються Україною

фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн уперше особисто прокоментувала ситуацію, коли відбулося глушіння сигналу GPS у літаку, на борту якого вона перебувала.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це вона сказала в інтерв’ю ЗМІ.

За словами фон дер Ляєн, перебої у сигналі GPS "стали повсякденною проблемою в багатьох прикордонних із Росією регіонах".

"Морське судноплавство в Балтійському морі часто зазнає збоїв. Ризик зіткнень зростає. Те саме стосується повітряного руху над Чорним морем. Росія, схоже, готова прийняти можливість того, що в якийсь момент можуть статися смертельні аварії", - зазначила вона.

Також читайте: Глава МЗС Будріс закликав ЄС вжити заходів проти РФ через втручання в навігацію літака фон дер Ляєн: "Це не поодинокий випадок"

Президентка Єврокомісії наголосила, що в ЄС ставляться до цього дуже серйозно, як і до всіх гібридних і кібератак з боку Росії.

"Тому що ці атаки чітко показують, що амбіції Росії не обмежуються Україною. Єдиний шлях Європи до безпеки і стабільності – це сильне і надійне стримування", – додала вона.

Також читайте: Рютте про глушіння GPS під час польоту літака з фон дер Ляєн: "НАТО ставиться до цього дуже серйозно"

Раніше Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ писав, що літак фон дер Ляєн приземлявся за паперовими картами через втручання РФ у роботу GPS.

Згодом у Єврокомісії це підтвердили.

терорист путін довів, що маючи ядерну бімбу і 140 мільйонів гарматного мяса, можна тероризувати всіх. Не допоможуть ні Патріоти, ні Томагавки, ні F-35
21.09.2025 15:37 Відповісти
рашку треба ЗНИЩИТИ аж до московії.... От тоді і буде БЕЗПЕКА ВСІМ! А стримування - це тільки витрачені кошти, час і ЖІТТЯ ЛЮДЕЙ!
21.09.2025 15:38 Відповісти
"... сильне і надійне стримування" - це як? Як зараз?
Було б дуже смішно, але можна тільки поспівчувати ЄС - проснуться тільки коли прилетить який небудь іскандер в Брюссель або Берлін...
21.09.2025 15:41 Відповісти
Ну і? Наслідки якись будуть? Чи ЄС/НАТО теж "не діє", як і Трамп?
21.09.2025 15:51 Відповісти
Остановись уже дура. Flightradar и SkAI Data Services сказали что никаких сбоев GPS самолета Фон дер Ляйен не было. А болгары сказали что это был фейк.
21.09.2025 15:52 Відповісти
А кацапи бʼють тілько війскових обʼєктах
21.09.2025 16:11 Відповісти
Взагалі-то, війна в Україні, за однією з версій путіна, є наслідком невиконання ультиматуму, висунутого Альянсу. Цей ультиматум він озвучив у грудні 2021 року.
Очевидно, що це - завуальована причина для вторгнення в Україну, однак від самого ультиматуму він так і не відмовився.

Ось список вимог:
• Юридичні гарантії того, що Україна та Грузія ніколи не стануть членами НАТО.
• Виведення військ та озброєнь НАТО з країн, які приєдналися до Альянсу після 1997 року - тобто з Центральної та Східної Європи, включно з Польщею, країнами Балтії, Румунією, Болгарією.
• Заборона на розміщення ракет середньої та меншої дальності в Європі.
• Припинення військової діяльності НАТО на території України, в Східній Європі, Закавказзі та Центральній Азії.

путін прямо заявив, що у разі ігнорування цих вимог росія залишає за собою право на "військово-технічну відповідь", яка "може бути різною", залежно від пропозицій військових експертів. Через два місяці після відмови НАТО, росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
21.09.2025 16:00 Відповісти
Чудовий план, надійний як швейцарський годинник.
Але щось пішло не так
21.09.2025 16:10 Відповісти
Так чи ні, але від нього він не відмовився. І тільки завдяки тому, що Україна встояла, Європі не доводиться перевіряти наскільки цей "план надійний" на власній шкурі.
21.09.2025 16:22 Відповісти
у бабки кукуха поїхала остаточно... від чіпів із стіралок - до впливу на самальоти( який самі болгари давно заперечили) ...
21.09.2025 16:47 Відповісти
 
 