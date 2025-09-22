С начала суток на фронте 143 боевых столкновеления, - Генштаб

С начала суток произошло 143 боевых столкновения. Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, применив три ракеты, 45 авиационных ударов, сбросив при этом 98 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 3454 обстрела, и привлек для поражения 2185 дронов-камикадзе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили девять атак захватчиков. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил 17 управляемых авиационных бомб и совершил 154 обстрела, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения сдержали десять атак врага вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении наши воины отразили четыре атаки врага в районах Купянска и Песчаного.

Читайте: Создание Штурмовых войск повысит эффективность контрнаступательных действий, - Генштаб ВСУ

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 штурмовых действий захватчиков вблизи населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного. Еще пять боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении противник пытается наступать в районе Серебрянки, сейчас идет бой.

На Краматорском направлении наши защитники отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки. Силы обороны стойко сдерживают натиск и отразили все атаки врага.

Читайте также: Войска РФ атакуют вблизи Волчанска. 6 боестолкновений продолжаются на Покровском направлении, - Генштаб

В течение текущих суток на Покровском направлении враг совершил 44 наступательных действия. Активность российских оккупантов фиксировалась вблизи населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 163 оккупанта, из которых 90 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили четыре единицы автомобильной техники, склад боеприпасов, 25 беспилотных летательных аппаратов. Также украинские воины поразили шесть артиллерийских систем, пять единиц автомобильной техники, один пункт управления БпЛА и 15 укрытий для личного состава.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Провалы РФ на фронте ведут к росту атак по гражданским, - начальник Генштаба Гнатов

Боевые действия на юге

На Новопавловском направлении украинские подразделения отразили 19 атак в районах населенных пунктов Филия, Сичневое, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригорьевка, Новониколаевка. Еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отразили одну атаку оккупантов вблизи Полтавки. Авиаудару подверглось Зализничное.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по Запорожью и Львово, Николаевке Херсонской области.

Сегодня следует отметить воинов 40-й отдельной бригады береговой обороны, которые эффективно уничтожают врага.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 102 570 человек (+960 за сутки), 11 194 танка, 32 999 артсистем, 23 282 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА