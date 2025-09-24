РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8782 посетителя онлайн
Новости Отношения Зеленского и Трампа
1 202 27

Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца, - Зеленский

Зеленский и Трамп

Президент США Дональд Трамп дал положительные сигналы относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

"Он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - отметил Зеленский.

По его словам, президент США понимает, что Владимир Путин не намерен завершать войну. Он уверяет всех в своей победе, хотя на самом деле не выиграет.

Комментируя заявление Трампа о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский заявил: "Это было для меня сюрпризом, вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было".

Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона. Он отметил, что для Украины важно, чтобы США и в будущем оставались стратегическим партнером

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Трампом: Была самой наполненной из всех

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему относительно фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.

Автор: 

Зеленский Владимир (22004) путин владимир (32225) Трамп Дональд (6661)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
в якому сенсі: заб'є останній цвях у труну?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
+7
Поки що, це лише слова. Він вчора казав одне, сьогодні скаже друге, а завтра зробить щось третє...
показать весь комментарий
24.09.2025 10:23 Ответить
+6
То все - пуста балаканина. Трамп - слабак.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
до самого кінця!!!
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
То все - пуста балаканина. Трамп - слабак.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
в якому сенсі: заб'є останній цвях у труну?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
ДУЖЕ НЕБЕЗБЕЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ."ТРАМПОНО- ЗЕЛЕНЕ" ДЛЯ УКРАЇНИ "ДО КІНЦЯ"...А ЧОМУ НЕ"ДО ПЕРЕМОГИ НАД РАШИСТОМ" ???
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
На марафоні у всьому винен Трамп, а на міжнародній арені Трамп хороший, якщо Шашличного послухати
показать весь комментарий
24.09.2025 10:10 Ответить
Зеля використовує Трампа для свого пі-ару.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:36 Ответить
Поворот вчора був ще той… Рубіо аж зі стільця знесло. Побіг до лаврова парєшать шо дєлать. Сьогодні зрання про деескалацію торочить.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:11 Ответить
Тампон показав що воно хоче бути на боці переможця. Хто буде перемагати на ту сторону воно і перебіжить
показать весь комментарий
24.09.2025 10:13 Ответить
добряче у Лондоні Король та Стармер іржавому тестикули притиснули
ще б не понижували тиск на іржавого
показать весь комментарий
24.09.2025 10:15 Ответить
Это окрыляет. Будет нести всякую дичь, шо назовет "помощью".
показать весь комментарий
24.09.2025 10:16 Ответить
Трамп изменил позицию. Теперь он хочет чтобы Украина победила, а не капитулировала.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:19 Ответить
Це не на довго. З ****** покалякає та перевзується.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:28 Ответить
Якщо коротко, то "Трамп показав ... кінця"
показать весь комментарий
24.09.2025 10:19 Ответить
Звучить як погроза
показать весь комментарий
24.09.2025 10:19 Ответить
типова зелiна схильнiсть видавати бажане за дiйсне...кацапи не нападуть,бо вони ж теж люди,в очах обнульониша воно бачило мир,шашлики в травнi,та все таке iнше.рудий же й сам не зна -що вiд себе чекати.його старча дурна бовтовня пропитана маразмом.що до реальних дiй,то вони практично нiкчемнi/
показать весь комментарий
24.09.2025 10:22 Ответить
Поки що, це лише слова. Він вчора казав одне, сьогодні скаже друге, а завтра зробить щось третє...
показать весь комментарий
24.09.2025 10:23 Ответить
Звучит больше зловеще, если честно
показать весь комментарий
24.09.2025 10:23 Ответить
до самого кінця трумпа чи до самого кінця зеленського? в кого довший - нецікаво
показать весь комментарий
24.09.2025 10:24 Ответить
Якщо до кінця Зеленського то це вже досягнення для України.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:38 Ответить
Кінця рудого?
показать весь комментарий
24.09.2025 10:36 Ответить
Трамп похлопав Вовочку по шоці, і сказав - йдіть, і разом з Європою перемагайте Путіна. В Єдиному марафоні захват і переможна істерія.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:37 Ответить
Це ж було вже!(с)
показать весь комментарий
24.09.2025 10:38 Ответить
Як Авганістан...
показать весь комментарий
24.09.2025 10:38 Ответить
Трампон ******** остаточно і дав гундосу картбланш на повне знищення країни,бо безмозкле зелене лайно не здатне взагалі ні на яку перемогу ніколи. Ну не, що хотіли, те й отримали.
показать весь комментарий
24.09.2025 10:42 Ответить
Да покажи вже, йому, свою "фламінгу"...
показать весь комментарий
24.09.2025 10:45 Ответить
до чиєго кінця?
показать весь комментарий
24.09.2025 11:20 Ответить
 
 