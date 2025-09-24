Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп дал положительные сигналы относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.

"Он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - отметил Зеленский.

По его словам, президент США понимает, что Владимир Путин не намерен завершать войну. Он уверяет всех в своей победе, хотя на самом деле не выиграет.

Комментируя заявление Трампа о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский заявил: "Это было для меня сюрпризом, вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было".

Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона. Он отметил, что для Украины важно, чтобы США и в будущем оставались стратегическим партнером

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о встрече с Трампом: Была самой наполненной из всех

Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему относительно фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.

Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.