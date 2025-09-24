Трамп показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца, - Зеленский
Президент США Дональд Трамп дал положительные сигналы относительно дальнейшей поддержки Украины в войне с РФ.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью для телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ соссылкой на РБК-Украина.
"Он показал, что хочет поддерживать Украину до самого конца. Поэтому мы понимаем сейчас, что готовы закончить эту войну как можно скорее. И он хочет, и я хочу, и наш народ хочет", - отметил Зеленский.
По его словам, президент США понимает, что Владимир Путин не намерен завершать войну. Он уверяет всех в своей победе, хотя на самом деле не выиграет.
Комментируя заявление Трампа о том, что Украина сможет освободить все свои территории, Зеленский заявил: "Это было для меня сюрпризом, вы правы, я получил очень позитивные сигналы со стороны Трампа и Америки, что они будут с нами до конца войны. Да, посмотрим, но дай Бог, чтобы так и было".
Украинский лидер подчеркнул, что рассчитывает на дальнейшую поддержку Вашингтона. Он отметил, что для Украины важно, чтобы США и в будущем оставались стратегическим партнером
Ранее Зеленский сообщил, что теперь Трамп доверяет гораздо больше ему относительно фронта, чем Путину. Сам Трамп отметил, что Украина при поддержке ЕС имеет все возможности победить и отвоевать всю территорию.
Напомним, 23 сентября президент Украины Зеленский и президент США Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ще б не понижували тиск на іржавого