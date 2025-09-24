Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, - Зеленський

Президент США Дональд Трамп дав позитивні сигнали щодо подальшої підтримки України у війні з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тому ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент США розуміє, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він запевняє всіх у своїй перемозі, хоча насправді не виграє.

Коментуючи заяву Трампа про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський заявив: "Це було для мене сюрпризом, ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Бог, щоб так і було".

Український лідер підкреслив, що розраховує на подальшу підтримку Вашингтону. Він зазначив, що для України важливо, щоб США і в майбутньому залишалися стратегічним партнером.

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.