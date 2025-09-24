УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10747 відвідувачів онлайн
Новини Відносини Зеленського та Трампа
1 525 34

Трамп показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, - Зеленський

Зеленський та Трамп

Президент США Дональд Трамп дав позитивні сигнали щодо подальшої підтримки України у війні з РФ.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю для телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Він показав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Тому ми розуміємо зараз, що готові закінчити цю війну якомога швидше. І він хоче, і я хочу, і наш народ хоче", - зазначив Зеленський.

За його словами, президент США розуміє, що Володимир Путін не має наміру завершувати війну. Він запевняє всіх у своїй перемозі, хоча насправді не виграє.

Коментуючи заяву Трампа про те, що Україна зможе звільнити всі свої території, Зеленський заявив: "Це було для мене сюрпризом, ви маєте рацію, я отримав дуже позитивні сигнали з боку Трампа й Америки, що вони будуть із нами до кінця війни. Так, подивимося, але дай Бог, щоб так і було".

Український лідер підкреслив, що розраховує на подальшу підтримку Вашингтону. Він зазначив, що для України важливо, щоб США і в майбутньому залишалися стратегічним партнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про зустріч з Трампом: Була найбільш наповненою з усіх

Раніше Зеленський повідомив, що Тепер Трамп довіряє набагато більше йому щодо фронту, ніж Путіну. Сам Трамп зазначив, що Україна за підтримки ЄС має всі можливості перемогти й відвоювати всю територію.

Нагадаємо, 23 вересня президент України Зеленський та президент США Трамп зустрілись на полях Генасамблеї ООН.

Автор: 

Зеленський Володимир (25558) путін володимир (24841) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
в якому сенсі: заб'є останній цвях у труну?
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
+9
То все - пуста балаканина. Трамп - слабак.
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
+9
Поки що, це лише слова. Він вчора казав одне, сьогодні скаже друге, а завтра зробить щось третє...
показати весь коментар
24.09.2025 10:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
до самого кінця!!!
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
То все - пуста балаканина. Трамп - слабак.
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
Антифашистка Камила Харрис была бы дуже потужной, ведь за неё все украинские СМИ топили
показати весь коментар
24.09.2025 11:32 Відповісти
в якому сенсі: заб'є останній цвях у труну?
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
ДУЖЕ НЕБЕЗБЕЧНО ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ."ТРАМПОНО- ЗЕЛЕНЕ" ДЛЯ УКРАЇНИ "ДО КІНЦЯ"...А ЧОМУ НЕ"ДО ПЕРЕМОГИ НАД РАШИСТОМ" ???
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
На марафоні у всьому винен Трамп, а на міжнародній арені Трамп хороший, якщо Шашличного послухати
показати весь коментар
24.09.2025 10:10 Відповісти
Зеля використовує Трампа для свого пі-ару.
показати весь коментар
24.09.2025 10:36 Відповісти
Поворот вчора був ще той… Рубіо аж зі стільця знесло. Побіг до лаврова парєшать шо дєлать. Сьогодні зрання про деескалацію торочить.
показати весь коментар
24.09.2025 10:11 Відповісти
Тампон показав що воно хоче бути на боці переможця. Хто буде перемагати на ту сторону воно і перебіжить
показати весь коментар
24.09.2025 10:13 Відповісти
добряче у Лондоні Король та Стармер іржавому тестикули притиснули
ще б не понижували тиск на іржавого
показати весь коментар
24.09.2025 10:15 Відповісти
Это окрыляет. Будет нести всякую дичь, шо назовет "помощью".
показати весь коментар
24.09.2025 10:16 Відповісти
Трамп изменил позицию. Теперь он хочет чтобы Украина победила, а не капитулировала.
показати весь коментар
24.09.2025 10:19 Відповісти
Це не на довго. З ****** покалякає та перевзується.
показати весь коментар
24.09.2025 10:28 Відповісти
Якщо коротко, то "Трамп показав ... кінця"
показати весь коментар
24.09.2025 10:19 Відповісти
Звучить як погроза
показати весь коментар
24.09.2025 10:19 Відповісти
типова зелiна схильнiсть видавати бажане за дiйсне...кацапи не нападуть,бо вони ж теж люди,в очах обнульониша воно бачило мир,шашлики в травнi,та все таке iнше.рудий же й сам не зна -що вiд себе чекати.його старча дурна бовтовня пропитана маразмом.що до реальних дiй,то вони практично нiкчемнi/
показати весь коментар
24.09.2025 10:22 Відповісти
Поки що, це лише слова. Він вчора казав одне, сьогодні скаже друге, а завтра зробить щось третє...
показати весь коментар
24.09.2025 10:23 Відповісти
Звучит больше зловеще, если честно
показати весь коментар
24.09.2025 10:23 Відповісти
до самого кінця трумпа чи до самого кінця зеленського? в кого довший - нецікаво
показати весь коментар
24.09.2025 10:24 Відповісти
Якщо до кінця Зеленського то це вже досягнення для України.
показати весь коментар
24.09.2025 10:38 Відповісти
Кінця рудого?
показати весь коментар
24.09.2025 10:36 Відповісти
Трамп похлопав Вовочку по шоці, і сказав - йдіть, і разом з Європою перемагайте Путіна. В Єдиному марафоні захват і переможна істерія.
показати весь коментар
24.09.2025 10:37 Відповісти
Це ж було вже!(с)
показати весь коментар
24.09.2025 10:38 Відповісти
Як Авганістан...
показати весь коментар
24.09.2025 10:38 Відповісти
Трампон ******** остаточно і дав гундосу картбланш на повне знищення країни,бо безмозкле зелене лайно не здатне взагалі ні на яку перемогу ніколи. Ну не, що хотіли, те й отримали.
показати весь коментар
24.09.2025 10:42 Відповісти
Да покажи вже, йому, свою "фламінгу"...
показати весь коментар
24.09.2025 10:45 Відповісти
до чиєго кінця?
показати весь коментар
24.09.2025 11:20 Відповісти
якщо кінець буде затягуватися Трамп допомогже йому настати швидше
показати весь коментар
24.09.2025 11:23 Відповісти
Купіть мотоцикл. Він прослужить вам до самої смерті. (с) Або до кінця.
показати весь коментар
24.09.2025 11:28 Відповісти
Купіть мотоцикл. Він прослужить вам до самої смерті. (с) Або до кінця.
показати весь коментар
24.09.2025 11:31 Відповісти
Якщо судити здраво - це *******! Я ще розумію, змусити росію до замороження фронту на певній лінії розмежування, проте Ви тільки уявіть на секунду, без патріотичної бравади, скільки сотень тисяч або навіть мільйон українців гарантовано поляже у контрнаступах при спробах відвоювати вже оккуповані рашкою території включно з Кримом...... І ще уявіть, як такі новини сприйняли бійці, які вже 4 роки на фронті і сподівалися бодай хоч колись демобілізуватися...... Сумні новини, Трамп виявився ще більшою сволотою ніж Путін і Байден разом узяті.....
показати весь коментар
24.09.2025 11:32 Відповісти
Трамп показав, що він Україну послав за руським кораблем, ідіот ти гундосий. І звалив війну на Європку, яка ледве свої штани підтримує.
показати весь коментар
24.09.2025 12:03 Відповісти
Заяви президента США Дональда Трампа під час виступів на полях Генасамблеї ООН свідчать, що він "умиває руки" від війни в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3575845
показати весь коментар
24.09.2025 12:24 Відповісти
 
 