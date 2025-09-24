РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10964 посетителя онлайн
Новости Встреча Зеленского и Путина
1 848 7

Украина предлагает страны, которые "абсолютно неприемлемы" для РФ, в качестве места встречи Зеленского и Путина, - Песков

Песков о встрече Зеленского и Путина

В Кремле отвергли все предложения Украины относительно места встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, поскольку Украина предлагает якобы "абсолютно неприемлемые" для России страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так, отмечается, что Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев предлагал провести встречу с Путиным в Казахстане.

По словам Пескова, до того, как было выдвинуто предложение по Казахстану, Украина предлагала страны, которые якобы "абсолютно неприемлемы" для России как место встречи.

Также читайте: Встреча Путина и Зеленского без подготовки - пиар-акция, обреченная на провал, - Песков

В качестве примера он привел Швейцарию и Австрию, отметив, что они "де-факто уже не являются нейтральными".

В то же время Песков не дал четкого ответа на вопрос о возможности встречи в Казахстане.

Также читайте: Кремль ответил на заявление Трампа о "бумажном тигре": Россия ассоциируется с медведем

Напомним, ранее сообщалось, что Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, Казахстан готов предоставить место для переговоров между Украиной и РФ на самом высоком уровне.

Автор: 

Зеленский Владимир (22025) Песков Дмитрий (2004) путин владимир (32231)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
москва прийнятна? - їбанат!
показать весь комментарий
24.09.2025 15:54 Ответить
А чому б і ні? Захтів найпотужніший, найвеличнішим стати президентом, будь ним та їдь в Москву, як колись фіни поїхали і підписали та зупинили війну.
показать весь комментарий
24.09.2025 16:02 Ответить
У ******, як воєнного злочинця, прийнятною є виключно територія Суду в ГААЗІ Піськооф, до цього сором'язливо і підводить читачів!! Ну прямо, як онук, отого діда Єзопа!!
показать весь комментарий
24.09.2025 16:00 Ответить
Як приклад, він навів швейцарію та австрію, зазначивши, що вони "де-факто вже не є нейтральними".

Сьогодні туалетний йоршик не збрехав. На жаль, всі 3.5 роки - австрія і швейцарія грають на руку росії. Як то кажуть, нейтралітет не має означати байдужість? Якраз про ці 2 країни. А швейцарія ще й високопоставлених орків спокійно приймає, а ****)
показать весь комментарий
24.09.2025 16:00 Ответить
Пекло влаштовує ?
показать весь комментарий
24.09.2025 16:08 Ответить
Лучше всего в Гааге
показать весь комментарий
24.09.2025 16:13 Ответить
ничего, клоун усатый, через полгодика после введения штатами санкций(рано или поздно трампона додавят) и дальнобойных ударов по остаткам нпз запоете по другому!
показать весь комментарий
24.09.2025 16:16 Ответить
 
 