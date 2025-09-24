Украина предлагает страны, которые "абсолютно неприемлемы" для РФ, в качестве места встречи Зеленского и Путина, - Песков

В Кремле отвергли все предложения Украины относительно места встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, поскольку Украина предлагает якобы "абсолютно неприемлемые" для России страны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так, отмечается, что Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев предлагал провести встречу с Путиным в Казахстане.

По словам Пескова, до того, как было выдвинуто предложение по Казахстану, Украина предлагала страны, которые якобы "абсолютно неприемлемы" для России как место встречи.

В качестве примера он привел Швейцарию и Австрию, отметив, что они "де-факто уже не являются нейтральными".

В то же время Песков не дал четкого ответа на вопрос о возможности встречи в Казахстане.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, Казахстан готов предоставить место для переговоров между Украиной и РФ на самом высоком уровне.