Украина предлагает страны, которые "абсолютно неприемлемы" для РФ, в качестве места встречи Зеленского и Путина, - Песков
В Кремле отвергли все предложения Украины относительно места встречи президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, поскольку Украина предлагает якобы "абсолютно неприемлемые" для России страны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на российскую службу ВВС, об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Так, отмечается, что Песков прокомментировал слова Зеленского о том, что Киев предлагал провести встречу с Путиным в Казахстане.
По словам Пескова, до того, как было выдвинуто предложение по Казахстану, Украина предлагала страны, которые якобы "абсолютно неприемлемы" для России как место встречи.
В качестве примера он привел Швейцарию и Австрию, отметив, что они "де-факто уже не являются нейтральными".
В то же время Песков не дал четкого ответа на вопрос о возможности встречи в Казахстане.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина с партнерами неоднократно предлагала российскому диктатору Владимиру Путину переговоры на уровне лидеров, в частности в Казахстане.
В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, Казахстан готов предоставить место для переговоров между Украиной и РФ на самом высоком уровне.
Сьогодні туалетний йоршик не збрехав. На жаль, всі 3.5 роки - австрія і швейцарія грають на руку росії. Як то кажуть, нейтралітет не має означати байдужість? Якраз про ці 2 країни. А швейцарія ще й високопоставлених орків спокійно приймає, а ****)