1 644 7

Україна пропонує країни, які "абсолютно неприйнятні" для РФ як місце зустрічі Зеленського і Путіна, - Пєсков

Пєсков про зустріч Зеленського і Путіна

У Кремлі відкинули всі пропозиції України щодо місця зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Україна пропонує нібито "абсолютно неприйнятні" для Росії країни.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу ВВС, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Так, зазначається, що Пєсков прокоментував слова Зеленського про те, що Київ пропонував провести зустріч із Путіним у Казахстані.

За словами Пєскова, до того, як було висунуто пропозицію щодо Казахстану, Україна пропонувала країни, які нібито "абсолютно неприйнятні" для Росії як місце зустрічі.

Як приклад, він навів Швейцарію та Австрію, зазначивши, що вони "де-факто вже не є нейтральними".

Водночас Пєсков не дав чіткої відповіді на питання щодо можливості зустрічі в Казахстані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Володимиру Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.

Своєю чергою президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, Казахстан готовий надати місце для переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні.

Зеленський Володимир (25578) Пєсков Дмитро (1756) путін володимир (24847)
москва прийнятна? - їбанат!
24.09.2025 15:54 Відповісти
А чому б і ні? Захтів найпотужніший, найвеличнішим стати президентом, будь ним та їдь в Москву, як колись фіни поїхали і підписали та зупинили війну.
24.09.2025 16:02 Відповісти
У ******, як воєнного злочинця, прийнятною є виключно територія Суду в ГААЗІ Піськооф, до цього сором'язливо і підводить читачів!! Ну прямо, як онук, отого діда Єзопа!!
24.09.2025 16:00 Відповісти
Як приклад, він навів швейцарію та австрію, зазначивши, що вони "де-факто вже не є нейтральними".

Сьогодні туалетний йоршик не збрехав. На жаль, всі 3.5 роки - австрія і швейцарія грають на руку росії. Як то кажуть, нейтралітет не має означати байдужість? Якраз про ці 2 країни. А швейцарія ще й високопоставлених орків спокійно приймає, а ****)
24.09.2025 16:00 Відповісти
Пекло влаштовує ?
24.09.2025 16:08 Відповісти
Лучше всего в Гааге
24.09.2025 16:13 Відповісти
ничего, клоун усатый, через полгодика после введения штатами санкций(рано или поздно трампона додавят) и дальнобойных ударов по остаткам нпз запоете по другому!
24.09.2025 16:16 Відповісти
 
 