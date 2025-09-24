Україна пропонує країни, які "абсолютно неприйнятні" для РФ як місце зустрічі Зеленського і Путіна, - Пєсков
У Кремлі відкинули всі пропозиції України щодо місця зустрічі президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, оскільки Україна пропонує нібито "абсолютно неприйнятні" для Росії країни.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на російську службу ВВС, про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.
Так, зазначається, що Пєсков прокоментував слова Зеленського про те, що Київ пропонував провести зустріч із Путіним у Казахстані.
За словами Пєскова, до того, як було висунуто пропозицію щодо Казахстану, Україна пропонувала країни, які нібито "абсолютно неприйнятні" для Росії як місце зустрічі.
Як приклад, він навів Швейцарію та Австрію, зазначивши, що вони "де-факто вже не є нейтральними".
Водночас Пєсков не дав чіткої відповіді на питання щодо можливості зустрічі в Казахстані.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна з партнерами неодноразово пропонувала російському диктатору Володимиру Путіну переговори на рівні лідерів, зокрема у Казахстані.
Своєю чергою президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв сказав, Казахстан готовий надати місце для переговорів між Україною та РФ на найвищому рівні.
Сьогодні туалетний йоршик не збрехав. На жаль, всі 3.5 роки - австрія і швейцарія грають на руку росії. Як то кажуть, нейтралітет не має означати байдужість? Якраз про ці 2 країни. А швейцарія ще й високопоставлених орків спокійно приймає, а ****)