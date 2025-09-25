ВАКС допросил бывшего "слугу народа" Дубинского в качестве свидетеля по делу Деркача

25 сентября Высший антикоррупционный суд допросил народного депутата Александра Дубинского по делу экс-нардепа и предателя Андрея Деркача.

Об этом сообщила платформа "ВАКС решил", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство защиты о допросе Дубинского в качестве свидетеля и изменил порядок исследования доказательств.

Дубинский настоял на том, чтобы давать показания на русском языке, ссылаясь на Конституцию Украины. Судья не возражал. Присягу нардеп также принял на русском.

"Дубинский заявил, что с Деркачем знаком лишь ситуативно с 2019 года и не имел с ним никаких личных отношений. Единственной совместной деятельностью он назвал пресс-конференцию, которая состоялась осенью 2019 года. По его словам, участие в ней было связано исключительно с инициативой создания временной следственной комиссии Верховной Рады по финансовым злоупотреблениям окружения Петра Порошенко и деятельности НБУ", - говорится в сообщении.

Так, депутат утверждал, что идею сотрудничества с Деркачем и создание комиссии продвигал Офис президента и для обсуждения этой инициативы к нему якобы лично приезжал тогдашний помощник президента Андрей Ермак, который сейчас возглавляет ОП.

"Он подчеркнул, что на пресс-конференции говорил только о публично известной информации и материалах, предоставляемых официальными органами.

Дубинский отверг утверждение о какой-либо координации с Деркачем за пределами подготовки к совместному выступлению. Он заявил, что не получал от него средств и не имел с ним никаких финансовых договоренностей. Также он сообщил, что вместе с Деркачем как народные депутаты они присылали письма в адрес Конгресса США, но они касались только коррупционных схем украинских чиновников, а не дела Burisma или Хантера Байдена", - отмечает платформа.

Отдельно Дубинский заявил, что именно из-за его участия в пресс-конференции с Деркачем против него в 2023 году открыли уголовное производство, а впоследствии - начали преследование за госизмену.

"Он также утверждал, что власть пыталась убедить его добровольно выйти из фракции "Слуги народа" и взять на себя ответственность, чтобы избежать обострения в отношениях с новой администрацией США.

В ходе допроса Дубинский неоднократно критиковал украинскую власть, заявлял о политическом контроле над правоохранительными органами и пытался переложить ответственность за совместные действия с Деркачем на руководство государства.

В завершение он передал стороне защиты ряд документов для приобщения к материалам производства", - добавляет "ВАКС решил".

Напомним, бывшего народного депутата Андрея Деркача обвиняют в государственной измене и незаконном обогащении.

По данным следствия, в 2019-2022 годах он получил не менее $567 тыс. от спецслужб России за организацию информационных кампаний против Украины, которые должны были дискредитировать государство на международной арене, усложнить интеграцию в ЕС и НАТО и ухудшить отношения с США. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 111 и ст. 368-5 УК Украины. Кроме того, СБУ связывает Деркача с агентурной сетью ГРУ и финансированием частных охранных компаний для подготовки оккупации украинских городов.

В январе 2023 года Деркача лишили гражданства Украины. Сейчас он является сенатором от российской Астраханской области, членом комитета безопасности и обороны Совета федерации РФ. В Украине он находится в розыске и является фигурантом специального судебного производства.

Александра Дубинского также подозревают в государственной измене. По данным СБУ и ГБР, он под позывным "Буратино" осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу России и входил в организацию, которая расшатывала общественно-политическую ситуацию в Украине и дискредитировала государство в мире. Сейчас он находится в СИЗО.

