ВАКС допитав колишнього "слугу народу" Дубінського як свідка у справі Деркача

25 вересня Вищий антикорупційний суд допитав народного депутата Олександра Дубінського у справі екснардепа та зрадника Андрія Деркача.

Про це повідомила платформа "ВАКС вирішив", інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що суд задовольнив клопотання захисту про допит Дубінського як свідка та змінив порядок дослідження доказів.

Дубінський наполіг на тому, щоб давати показання російською мовою, посилаючись на Конституцію України. Суддя не заперечував. Присягу нардеп також склав російською.

"Дубінський заявив, що з Деркачем знайомий лише ситуативно з 2019 року та не мав із ним жодних особистих відносин. Єдиною спільною діяльністю він назвав пресконференцію, яка відбулася восени 2019 року. За його словами, участь у ній була пов’язана виключно з ініціативою створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фінансових зловживань оточення Петра Порошенка та діяльності НБУ", - йдеться у повідомленні.

Так, депутат стверджував, що ідею співпраці з Деркачем та створення комісії просував Офіс президента і для обговорення цієї ініціативи до нього нібито особисто приїжджав тодішній помічник президента Андрій Єрмак, який нині очолює ОП.

"Він наголосив, що на пресконференції говорив лише про публічно відому інформацію та матеріали, надавані офіційними органами.

Дубінський відкинув твердження про будь-яку координацію з Деркачем поза межами підготовки до спільного виступу. Він заявив, що не отримував від нього коштів та не мав з ним жодних фінансових домовленостей. Також він повідомив, що разом з Деркачем як народні депутати вони надсилали листи на адресу Конгресу США, але вони стосувалися лише корупційних схем українських високопосадовців, а не справи Burisma чи Гантера Байдена", - зазначає платформа.

Окремо Дубінський заявив, що саме через його участь у пресконференції з Деркачем проти нього у 2023 році відкрили кримінальне провадження, а згодом – почали переслідування за держзраду.

"Він також стверджував, що влада намагалася переконати його добровільно вийти з фракції "Слуги народу" та взяти на себе відповідальність, аби уникнути загострення у відносинах із новою адміністрацією США.

У ході допиту Дубінський неодноразово критикував українську владу, заявляв про політичний контроль над правоохоронними органами та намагався перекласти відповідальність за спільні дії з Деркачем на керівництво держави.

На завершення він передав стороні захисту низку документів для долучення до матеріалів провадження", - додає "ВАКС вирішив".

Нагадаємо, колишнього народного депутата Андрія Деркача обвинувачують у державній зраді та незаконному збагаченні.

За даними слідства, у 2019–2022 роках він отримав щонайменше $567 тис. від спецслужб Росії за організацію інформаційних кампаній проти України, які мали дискредитувати державу на міжнародній арені, ускладнити інтеграцію до ЄС і НАТО та погіршити відносини зі США. Йому інкримінують ч. 1 ст. 111 та ст. 368-5 КК України. Крім того, СБУ пов’язує Деркача з агентурною мережею ГРУ та фінансуванням приватних охоронних компаній для підготовки окупації українських міст.

У січні 2023 року Деркача позбавили громадянства України. Наразі він є сенатором від російської Астраханської області, членом комітету безпеки й оборони Ради федерації РФ. В Україні він перебуває в розшуку і є фігурантом спеціального судового провадження.

Олександра Дубінського також підозрюють у державній зраді. За даними СБУ та ДБР, він під позивним "Буратіно" здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Росії та входив до організації, яка розхитувала суспільно-політичну ситуацію в Україні та дискредитувала державу у світі. Нині він перебуває в СІЗО.

