Сибига об ударе РФ по энергообъектам: Россия снова пытается использовать холод как оружие
Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров к усилению энергетической поддержки Украины на фоне крупнейшего удара РФ по украинской газодобыче с начала войны, который состоялся в ночь на 3 октября.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Сибига напомнил, что на фоне снижения температуры в Украине, прошлой ночью Россия нанесла массированный удар по нашей энергетической инфраструктуре в Харьковской и Полтавской областях.
"Это была самая большая российская атака на нашу газодобычу с начала войны. Она нанесла значительный ущерб. Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под действие статьи II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество решительно отреагировать", - подчеркнул министр.
Глава МИД заявил, что Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты энергетической системы, а также дальнобойном вооружении "для уничтожения российских средств террора".
"Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в частности дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пройти четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии России. Наконец время построить общий европейский воздушный щит, совместными усилиями Украины и европейских партнеров", - отметил Сибига.
Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским беспилотникам и ракетам - и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим усилия, добавил он.
Напомним, в ночь на 3 октября под массированной атакой находились объекты энергетики в нескольких областях, в том числе и газовая инфраструктура.
Российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Полтавской области - повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Полтаве часть школ переведена в онлайн режим.
