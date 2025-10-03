РУС
Сибига об ударе РФ по энергообъектам: Россия снова пытается использовать холод как оружие

Глава МИД Андрей Сибига

Глава МИД Андрей Сибига призвал партнеров к усилению энергетической поддержки Украины на фоне крупнейшего удара РФ по украинской газодобыче с начала войны, который состоялся в ночь на 3 октября.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Сибига напомнил, что на фоне снижения температуры в Украине, прошлой ночью Россия нанесла массированный удар по нашей энергетической инфраструктуре в Харьковской и Полтавской областях.

"Это была самая большая российская атака на нашу газодобычу с начала войны. Она нанесла значительный ущерб. Россия снова пытается использовать холод как оружие в своей геноцидной войне против украинского народа. Это преступление подпадает под действие статьи II (c) Конвенции о геноциде. Мы призываем международное сообщество решительно отреагировать", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили по энергетической инфраструктуре в Донецкой области: без света остались Дружковка, Константиновка и часть Краматорска

Глава МИД заявил, что Украина нуждается в дополнительной противовоздушной обороне для защиты энергетической системы, а также дальнобойном вооружении "для уничтожения российских средств террора".

"Нам также нужна немедленная дополнительная энергетическая помощь, в частности дополнительные объемы энергоресурсов, чтобы помочь Украине пройти четвертую военную зиму во время полномасштабной агрессии России. Наконец время построить общий европейский воздушный щит, совместными усилиями Украины и европейских партнеров", - отметил Сибига.

Ни одна страна не должна самостоятельно противостоять российским беспилотникам и ракетам - и мы можем обеспечить совместную защиту, если объединим усилия, добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг использовал для удара по газовым объектам 35 ракет, половину удалось сбить, - Зеленский. ВИДЕ

Напомним, в ночь на 3 октября под массированной атакой находились объекты энергетики в нескольких областях, в том числе и газовая инфраструктура.

Российская армия нанесла комбинированный ракетно-дроновой удар по Полтавской области - повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Полтаве часть школ переведена в онлайн режим.

несподівано
03.10.2025 22:38 Ответить
гроші для саркофагів енергооб'єктів розікрано зеленомордими, а ви брешете і мародерити, с*ки, язик тобі колом
03.10.2025 23:44 Ответить
" Сибіга про удар РФ по енергооб'єктам: Росія знову намагається використати холод як зброю " Це знову було НЕОЧІКУВАНО? ..........................
03.10.2025 22:38 Ответить
А ЗЄлєшобло знову буде зігрівати нас капітанською очевидністю та розповідями про довгі фамінги.
03.10.2025 22:49 Ответить
опять высрался привселюдно
03.10.2025 22:50 Ответить
А що вам заважає використовувати холод як зброю? Ах да вечірніми відосиками про фламінго руйнувати енергосистему ворога не виходить.
03.10.2025 23:03 Ответить
Стаття..дві палички,,про геноцид??Напевно це як ,,надо просто перестать стрелять,,
03.10.2025 23:06 Ответить
Сибіга мабуть вважає, що від подібних заяв українцям має стати тепліше?
03.10.2025 23:33 Ответить
А ви, гнидози зелені, за 4 роки повної війни, виявилися нездатні ні захистити країну, ні дати належну відповідь агресору! Ви недієздатні дегенерати, брехуни і мародери геть з влади! Імпічмент зеленій шоблі! Всіх судити за держзраду!
03.10.2025 23:35 Ответить
 
 