Сибіга про удар РФ по енергооб’єктах: Росія знову намагається використати холод як зброю

Глава МЗС Андрій Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга закликав партнерів до посилення енергетичної підтримки України на тлі найбільшого удару РФ по українському газовидобутку з початку війни, який відбувся у ніч на 3 жовтня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Сибіга нагадав, що на тлі зниження температури в Україні, минулої ночі Росія завдала масованого удару по нашій енергетичній інфраструктурі в Харківській та Полтавській областях.

"Це була найбільша російська атака на наш газовидобуток з початку війни. Вона завдала значної шкоди. Росія знову намагається використовувати холод як зброю у своїй геноцидній війні проти українського народу. Цей злочин підпадає під дію статті II (c) Конвенції про геноцид. Ми закликаємо міжнародну спільноту рішуче відреагувати", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі на Донеччині: без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та частина Краматорська

Глава МЗС заявив, що Україна потребує додаткової протиповітряної оборони для захисту енергетичної системи, а також далекобійного озброєння "для знищення російських засобів терору".

"Нам також потрібна негайна додаткова енергетична допомога, зокрема додаткові обсяги енергоресурсів, щоб допомогти Україні пройти четверту воєнну зиму під час повномасштабної агресії Росії. Насамкінець час побудувати спільний європейський повітряний щит, спільними зусиллями України та європейських партнерів", - зазначив Сибіга. 

Жодна країна не має самостійно протистояти російським безпілотникам та ракетам — і ми можемо забезпечити спільний захист, якщо об'єднаємо зусилля, додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог використав для удару по газових об’єктах 35 ракет, половину вдалось збити, - Зеленський. ВIДЕ

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня під масованою атакою перебували об'єкти енергетики у кількох областях, зокрема, і газова інфраструктура.

Російська армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Полтавській області – пошкоджені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтаві частина шкіл переведена в онлайн режим.

газ (10669) обстріл (31158) енергетика (2711) Сибіга Андрій (679)
