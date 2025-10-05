РУС
1 685 5

Враг массированно атаковал Ивано-Франковскую область: целью были объекты критической инфраструктуры

крылатая ракета

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, целью были объекты критической инфраструктуры.

"По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом", - отметила глава области.

Она поблагодарила защитников неба и все службы, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

"Обращаюсь к жителям области: если вы обнаружите обломки ракет или дронов, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102 - специалисты все проверят", - добавила Онищук.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

Автор: 

обстрел (29830) Ивано-Франковская область (956)
Вовочка, де ж обіцяні удари по москві? Поки що бачимо все наоборот. Ворога не обіцяє, в б'є і б'є кожного божого дня.
05.10.2025 09:29 Ответить
05.10.2025 09:33 Ответить
Де ж ті нептуни,фламінго,паляниці,бо бачимо тільки кинжали,калібри,іскандери і шахеди ?
05.10.2025 09:38 Ответить
До кінця року Україна буде сплюндрована і знищена поки рояліст буде під кокою випускати відосики.
05.10.2025 09:40 Ответить
А чьо, хоть паржом...
05.10.2025 09:44 Ответить
 
 