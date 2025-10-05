Враг массированно атаковал Ивано-Франковскую область: целью были объекты критической инфраструктуры

Сегодня ночью враг снова массированно атаковал Ивано-Франковскую область. Работали Силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщила в телеграмм-канале председатель председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, целью были объекты критической инфраструктуры.

"По предварительным данным, пострадавших нет: на этот час за помощью никто не обращался. В одной из громад области в результате атаки частично поврежден жилой дом", - отметила глава области.

Она поблагодарила защитников неба и все службы, которые работают над ликвидацией последствий обстрела.

"Обращаюсь к жителям области: если вы обнаружите обломки ракет или дронов, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним! Немедленно сообщите о находке по номеру 101 или 102 - специалисты все проверят", - добавила Онищук.

Читайте: Индустриальный парк Sparrow горит после атаки РФ во Львове. ФОТО

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый. Также известно, что сейчас часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

