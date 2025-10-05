УКР
Ворог масовано атакував Івано-Франківщину: цілив в об’єкти критичної інфраструктури. Травмовано людину, є пошкодження (оновлено)

крилата ракета

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

"За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", - зазначила очільниця області.

Вона подякувала захисникам неба та всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Звертаюся до мешканців області: якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 - фахівці усе перевірять", - додала Онищук.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.

Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Також відомо, що наразі частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.

Оновлена інформація

За даними ОВА, в Івано-Франківському районі 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

У Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.

Вовочка, де ж обіцяні удари по москві? Поки що бачимо все наоборот. Ворога не обіцяє, в б'є і б'є кожного божого дня.
показати весь коментар
05.10.2025 09:29 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2025 09:33 Відповісти
Де ж ті нептуни,фламінго,паляниці,бо бачимо тільки кинжали,калібри,іскандери і шахеди ?
показати весь коментар
05.10.2025 09:38 Відповісти
До кінця року Україна буде сплюндрована і знищена поки рояліст буде під кокою випускати відосики.
показати весь коментар
05.10.2025 09:40 Відповісти
А чьо, хоть паржом...
показати весь коментар
05.10.2025 09:44 Відповісти
Зеля, де удари по моцкві у відповідь? Чи ти **** чекаєш коли вся Україна буде без світла а тоді будеш скиглити що потрібне повітряне перемир'я
показати весь коментар
05.10.2025 10:02 Відповісти
 
 