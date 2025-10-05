Ворог масовано атакував Івано-Франківщину: цілив в об’єкти критичної інфраструктури. Травмовано людину, є пошкодження (оновлено)

Сьогодні вночі ворог знову масовано атакував Івано-Франківщину. Працювали Сили протиповітряної оборони.

Про це повідомила у телеграм-каналі голова голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, ціллю були об’єкти критичної інфраструктури.

"За попередніми даними, постраждалих немає: на цю годину за допомогою ніхто не звертався. В одній з громад області внаслідок атаки частково пошкоджено житловий будинок", - зазначила очільниця області.

Вона подякувала захисникам неба та всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

"Звертаюся до мешканців області: якщо ви виявите уламки ракет чи дронів, не наближайтеся та не торкайтеся їх! Негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 102 - фахівці усе перевірять", - додала Онищук.

Оновлена інформація

За даними ОВА, в Івано-Франківському районі 1 людина травмована. Пошкодження зафіксовано у 3 приватних домогосподарствах й на території спортивної веслувальної бази.

У Надвірнянському районі пошкоджено 3 житлових будинки та 2 господарські споруди.