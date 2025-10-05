РУС
Сибига после атаки на Украину: Нужно лишить военную машину РФ ресурсов для ведения террора.

Львовская область после обстрела

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную ночную атаку, совершенную Россией на Украину в ночь на 5 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Сибига написал в соцсети Х.

"За ночь более 50 российских ракет и 500 дронов атаковали города и громады по всей Украине, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще более десяти. Вблизи Львова в результате удара погибла целая семья из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя девушка", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, чтобы остановить эту эскалацию террора, необходимо усилить трансатлантическое давление на Россию - прежде всего на ее доходы от энергоресурсов.

"Покупка российской энергии означает финансирование военных преступлений против Украины. Вместе мы можем и должны лишить российскую военную машину ресурсов для ведения террора", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг уничтожил частный дом на Львовщине, есть информация о людях под завалами, - Клименко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что рашисты атакуют дронами Прикарпатье. Работает ПВО. В Ивано-Франковске взрывы.

Также сообщалось, что войска РФ атакуют запад Украины ракетами. Есть угроза для Львова и Закарпатья. Группа ракет летит на Стрый.Часть Львова без света. 13 вражеских дронов уничтожено в Черкасской области. Там повреждены ЛЭП, есть обесточивание.

та в світі вже всім насрати. бо ви зеоені гастролери-мародери розікраи все насвіті!
05.10.2025 14:10 Ответить
А про посилення тиску і підсилення ППО вже було сьогодні?
05.10.2025 14:14 Ответить
Б-ть, іще один "капітан очевидність" На третьому році війни до нього нарешті дійшло, що "Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору."
05.10.2025 14:16 Ответить
Це вже навіть не смішно.
Просто суцільні Капітани Очевидності.
Уже 4 роки кожного дня обстріли і кожного дня заява від українського чиновника, і ще раз на тиждень від різних євродепутатів з одним і тим самим заголовком:"Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору".
От просто знаєш наперед що кожного дня ти зайдеш на сайт новин і побачиш новину з таким заголовком.
І так буде наступні 10 років.
А то ми дурні і не знаємо що треба рашку позбавити ресурсів, але по факту тільки 4 роки розмов позаду і все
05.10.2025 14:16 Ответить
Зелений міністре, попроси зеленського, вдарити по"потугам" расії Фламінгою... хоча б, щоб поржать...
05.10.2025 14:21 Ответить
 
 