Сибига после атаки на Украину: Нужно лишить военную машину РФ ресурсов для ведения террора.

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал очередную ночную атаку, совершенную Россией на Украину в ночь на 5 октября.

"За ночь более 50 российских ракет и 500 дронов атаковали города и громады по всей Украине, убив по меньшей мере пять человек и ранив еще более десяти. Вблизи Львова в результате удара погибла целая семья из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя девушка", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, чтобы остановить эту эскалацию террора, необходимо усилить трансатлантическое давление на Россию - прежде всего на ее доходы от энергоресурсов.



"Покупка российской энергии означает финансирование военных преступлений против Украины. Вместе мы можем и должны лишить российскую военную машину ресурсов для ведения террора", - добавил он.

