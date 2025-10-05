Сибіга після атаки на Україну: Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку, здійснену Росією на Україну в ніч на 5 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"За ніч понад 50 російських ракет і 500 дронів атакували міста та громади по всій Україні, вбивши щонайменше п’ятьох людей і поранивши ще понад десять. Поблизу Львова внаслідок удару загинула ціла родина з чотирьох осіб, зокрема неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, щоб зупинити цю ескалацію терору, необхідно посилити трансатлантичний тиск на Росію – насамперед на її доходи від енергоресурсів.



"Купівля російської енергії означає фінансування воєнних злочинів проти України. Разом ми можемо і повинні позбавити російську воєнну машину ресурсів для ведення терору", - додав він.

