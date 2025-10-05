УКР
Сибіга після атаки на Україну: Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору.

Львівщина після обстрілу

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку, здійснену Росією на Україну в ніч на 5 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.

"За ніч понад 50 російських ракет і 500 дронів атакували міста та громади по всій Україні, вбивши щонайменше п’ятьох людей і поранивши ще понад десять. Поблизу Львова внаслідок удару загинула ціла родина з чотирьох осіб, зокрема неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, щоб зупинити цю ескалацію терору, необхідно посилити трансатлантичний тиск на Росію – насамперед на її доходи від енергоресурсів.

"Купівля російської енергії означає фінансування воєнних злочинів проти України. Разом ми можемо і повинні позбавити російську воєнну машину ресурсів для ведення терору", - додав він.

Автор: 

обстріл (31191) Сибіга Андрій (680)
та в світі вже всім насрати. бо ви зеоені гастролери-мародери розікраи все насвіті!
показати весь коментар
05.10.2025 14:10 Відповісти
А про посилення тиску і підсилення ППО вже було сьогодні?
показати весь коментар
05.10.2025 14:14 Відповісти
Б-ть, іще один "капітан очевидність" На третьому році війни до нього нарешті дійшло, що "Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору."
показати весь коментар
05.10.2025 14:16 Відповісти
Це вже навіть не смішно.
Просто суцільні Капітани Очевидності.
Уже 4 роки кожного дня обстріли і кожного дня заява від українського чиновника, і ще раз на тиждень від різних євродепутатів з одним і тим самим заголовком:"Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору".
От просто знаєш наперед що кожного дня ти зайдеш на сайт новин і побачиш новину з таким заголовком.
І так буде наступні 10 років.
А то ми дурні і не знаємо що треба рашку позбавити ресурсів, але по факту тільки 4 роки розмов позаду і все
показати весь коментар
05.10.2025 14:16 Відповісти
Зелений міністре, попроси зеленського, вдарити по"потугам" расії Фламінгою... хоча б, щоб поржать...
показати весь коментар
05.10.2025 14:21 Відповісти
Українська гілка нафтопроводу Дружба все ще функціонує. Всі перекачувальні станції на території України...
показати весь коментар
05.10.2025 14:59 Відповісти
Позбавляй, українці тільки за
показати весь коментар
05.10.2025 15:08 Відповісти
Правильно, треба топити танкери і в зірвати трубопроводи все решта низькоефективно
показати весь коментар
05.10.2025 15:09 Відповісти
дибіл, а не дипломат
показати весь коментар
05.10.2025 15:24 Відповісти
 
 