Сибіга після атаки на Україну: Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору.
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував чергову нічну атаку, здійснену Росією на Україну в ніч на 5 жовтня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Сибіга написав у соцмережі Х.
"За ніч понад 50 російських ракет і 500 дронів атакували міста та громади по всій Україні, вбивши щонайменше п’ятьох людей і поранивши ще понад десять. Поблизу Львова внаслідок удару загинула ціла родина з чотирьох осіб, зокрема неповнолітня дівчина", - йдеться в повідомленні.
Сибіга наголосив, щоб зупинити цю ескалацію терору, необхідно посилити трансатлантичний тиск на Росію – насамперед на її доходи від енергоресурсів.
"Купівля російської енергії означає фінансування воєнних злочинів проти України. Разом ми можемо і повинні позбавити російську воєнну машину ресурсів для ведення терору", - додав він.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що рашисти атакують дронами Прикарпаття. Працює ППО. В Івано-Франківську вибухи.
Також повідомлялося, що війська РФ атакують захід України ракетами. Є загроза для Львова та Закарпаття. Група ракет летить на Стрий. Частина Львова без світла. 13 ворожих дронів знищено на Черкащині. Там пошкоджено ЛЕП, є знеструмлення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Просто суцільні Капітани Очевидності.
Уже 4 роки кожного дня обстріли і кожного дня заява від українського чиновника, і ще раз на тиждень від різних євродепутатів з одним і тим самим заголовком:"Потрібно позбавити воєнну машину РФ ресурсів для ведення терору".
От просто знаєш наперед що кожного дня ти зайдеш на сайт новин і побачиш новину з таким заголовком.
І так буде наступні 10 років.
А то ми дурні і не знаємо що треба рашку позбавити ресурсів, але по факту тільки 4 роки розмов позаду і все