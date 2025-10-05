На польской таможне произошел технический сбой: на границе с Украиной образовались очереди

Утром 5 октября на польской стороне произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления. Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за этого осложнилось движение грузового транспорта через украинско-польскую границу.

По данным Государственной таможенной службы Украины, сейчас система работает в аварийном режиме - на выезд из Украины временно пропускают только пустые транспортные средства.

Читайте: Таможня обнародовала статистику нарушений при пересылке товаров в посылках через границу

В Гостаможслужбе отмечают, что польские специалисты уже работают над устранением неисправностей. О восстановлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Как уточнили в польской стороне, из-за сбоя в работе электронной системы таможенного оформления также возможно существенное замедление оформления грузов.

В украинской таможне призвали перевозчиков и водителей учитывать ситуацию и планировать свои маршруты с учетом возможных задержек.

Читайте: Таможенники обнаружили в посылке в Канаду валюты на 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Ранее мы писали, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.

Читайте: Остатки неизвестного дрона обнаружены в Польше недалеко от Варшавы