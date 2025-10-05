На польской таможне произошел технический сбой: на границе с Украиной образовались очереди
Утром 5 октября на польской стороне произошел технический сбой в работе электронной системы таможенного оформления. Как сообщает Цензор.НЕТ, из-за этого осложнилось движение грузового транспорта через украинско-польскую границу.
По данным Государственной таможенной службы Украины, сейчас система работает в аварийном режиме - на выезд из Украины временно пропускают только пустые транспортные средства.
В Гостаможслужбе отмечают, что польские специалисты уже работают над устранением неисправностей. О восстановлении пропуска транспортных средств в полном объеме будет сообщено дополнительно.
Как уточнили в польской стороне, из-за сбоя в работе электронной системы таможенного оформления также возможно существенное замедление оформления грузов.
В украинской таможне призвали перевозчиков и водителей учитывать ситуацию и планировать свои маршруты с учетом возможных задержек.
Ранее мы писали, что польские пограничники в сентябре зафиксировали существенное увеличение количества украинцев в возрасте 18-22 лет, которые въехали в Польшу, - более чем в 10 раз. По сравнению с августом, выросло также количество тех, кто выехал из Польши, - в 3,5 раза.
І крапку в цій боротьбі поставила - Польща, яка зрадила своїх українських союзників.
Тоді, у 1920 році у Ризі РСФРР та контрольований ними маріонеточний «український уряд» з одного боку та Польща з другого підписали договір про перемир'я і мир.
У результаті підписання - Українська Держава очолювана Петлюрою була розірвана між Польщею та більшовицькою росією.
Що стосується Польщі то фактично через 19 років (17 вересня 1939 року) - її окупувала росія.
Як завжди після окупації росіяни вчинили масовий терор серед мирного населення.
До речі від терору в першу чергу постраждали польські військові, які зрадили своїх союзників - українських солдат армії Директорії.
Катинь…
Від цього слова у багатьох поляків ідуть мурашки по шкірі…
Там вбили понад 20 тис. польських військових.
А скільки вбито цивільних - то й не порахувати.
Що власне черговий раз довело істину, що з росіянами не можна домовлятися про Мир.
але уявіть скільки 20 літніх чоловіків втікає поки є можливість виїхати з країни мрій зеленського