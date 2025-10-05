На польській митниці стався технічний збій: на кордоні з Україною утворилися черги

Уранці 5 жовтня на польській стороні стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, через це ускладнився рух вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

За даними Державної митної служби України, наразі система працює в аварійному режимі - на виїзд з України тимчасово пропускають лише порожні транспортні засоби.

У Держмитслужбі наголошують, що польські фахівці вже працюють над усуненням несправностей. Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.

Як уточнили у польській стороні, через збій у роботі електронної системи митного оформлення також можливе суттєве уповільнення оформлення вантажів.

В українській митниці закликали перевізників та водіїв враховувати ситуацію й планувати свої маршрути з урахуванням можливих затримок.

