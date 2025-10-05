УКР
Новини
444 6

На польській митниці стався технічний збій: на кордоні з Україною утворилися черги

5 жовтня Польща повідомила про технічний збій у митниці

Уранці 5 жовтня на польській стороні стався технічний збій у роботі електронної системи митного оформлення. Як повідомляє Цензор.НЕТ, через це ускладнився рух вантажного транспорту через українсько-польський кордон.

За даними Державної митної служби України, наразі система працює в аварійному режимі - на виїзд з України тимчасово пропускають лише порожні транспортні засоби.

У Держмитслужбі наголошують, що польські фахівці вже працюють над усуненням несправностей. Про відновлення пропуску транспортних засобів у повному обсязі буде повідомлено додатково.

Як уточнили у польській стороні, через збій у роботі електронної системи митного оформлення також можливе суттєве уповільнення оформлення вантажів.

В українській митниці закликали перевізників та водіїв враховувати ситуацію й планувати свої маршрути з урахуванням можливих затримок.

Раніше ми писали, що польські прикордонники у вересні зафіксували суттєве збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в’їхали до Польщі, - у понад 10 разів. Порівняно з серпнем, зросла також кількість тих, хто виїхав з Польщі, – у 3,5 раза.

кордон (4937) Польща (9051) митниця (1923)
"Зелені" поскаржилися що фури збивають лосів та оленів. Грета шапокляковна приїде розбиратись
показати весь коментар
05.10.2025 18:29 Відповісти
Так от, фактично сто років тому 12 жовтня 1920 року Українська держава Директорія зазнала остаточної поразки у визвольних змаганнях з росією.

І крапку в цій боротьбі поставила - Польща, яка зрадила своїх українських союзників.

Тоді, у 1920 році у Ризі РСФРР та контрольований ними маріонеточний «український уряд» з одного боку та Польща з другого підписали договір про перемир'я і мир.

У результаті підписання - Українська Держава очолювана Петлюрою була розірвана між Польщею та більшовицькою росією.

Що стосується Польщі то фактично через 19 років (17 вересня 1939 року) - її окупувала росія.

Як завжди після окупації росіяни вчинили масовий терор серед мирного населення.

До речі від терору в першу чергу постраждали польські військові, які зрадили своїх союзників - українських солдат армії Директорії.

Катинь…

Від цього слова у багатьох поляків ідуть мурашки по шкірі…

Там вбили понад 20 тис. польських військових.

А скільки вбито цивільних - то й не порахувати.

Що власне черговий раз довело істину, що з росіянами не можна домовлятися про Мир.
показати весь коментар
05.10.2025 18:40 Відповісти
Думаю там черги через наплив українців.
показати весь коментар
05.10.2025 18:43 Відповісти
Ні ,черги там створюють штучно,поляки спеціально окуня рубають ніби то система зависла.Їм подобається знущатися з українців,показуючи свій дешевий гонор і абсолютну зневагу до наших громадян.
показати весь коментар
05.10.2025 18:51 Відповісти
і це також
але уявіть скільки 20 літніх чоловіків втікає поки є можливість виїхати з країни мрій зеленського
показати весь коментар
05.10.2025 18:53 Відповісти
Ро̀льнікі-хакери?
показати весь коментар
05.10.2025 19:08 Відповісти
 
 