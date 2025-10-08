Уничтожено 154 вражеских БПЛА из 183, зафиксировано попадание в 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 08 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 183 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 100 из них -"шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Последствия атаки
По данным Воздушных сил, зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 11 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.
В частности, как сообщалось, враг массированно атаковал Криворожье, там есть раненые и повреждения. Кроме того, рашисты атаковали Одесскую область "шахедами", повреждена гражданская инфраструктура, возник пожар. В селе под Краснопольем на Сумщине вражеский дрон попал в жилой дом, среди раненых - 4-летняя девочка. Ребенок находится в тяжелом состоянии.
