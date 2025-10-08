Знешкоджено 154 ворожі БпЛА зі 183, зафіксовано влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 08 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 183-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Наслідки атаки

За даними Повітряних сил, зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 11 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Зокрема, як повідомлялося, ворог масовано атакував Криворіжжя, там є поранені та пошкодження. Окрім того, рашисти атакували Одещину "шахедами", пошкоджено цивільну інфраструктуру, виникла пожежа. У селі під Краснопіллям на Сумщині ворожий дрон влучив у житловий будинок, серед поранених - 4-річна дівчинка. Дитина перебуває у важкому стані.

