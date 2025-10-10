Рашисты убили в Запорожье мальчика, отец которого весной вернулся из российского плена. ВИДЕО

Отец мальчика, который погиб в результате российского удара по Запорожью в ночь на 10 сентября, весной вернулся из российского плена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Скорая приехала, ребенка вынесли мертвого почти, пульс прощупывался. Боролись врачи, но не спасли. Они купили дом в начале весны", - говорит местная жительница.

Сейчас родители погибшего мальчика находятся в больнице.

Родственница семьи рассказала журналистам, что отец мальчика весной вернулся из плена РФ, где находился три года.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Массированный обстрел 10 октября 2025 года

В ночь на пятницу, 10 октября 2025 года, Россия осуществила массированный ракетно-дроновой обстрел по Украине, в частности по Киеву, Запорожью, Днепру, Полтавской области и Черкассам.

В столице пострадали по меньшей мере 12 человек, из которых 8 госпитализированы.

В результате обстрела жилого дома в Запорожье погиб семилетний мальчик.

В Днепре, Каменском и Кривом Роге зафиксированы взрывы. В Синельниковском районе пострадал 66-летний мужчина, которого госпитализировали.

В Каневе в результате ракетного удара повреждена многоэтажка. Один человек получил травмы.

На Полтавщине в результате падения обломков и прямых попаданий поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

Эта атака является частью продолжения эскалации российских обстрелов украинских городов, направленных на энергетическую инфраструктуру и гражданские объекты.

Читайте: Жителей Запорожья просили ограничить потребление газа после российских ударов (обновлено)