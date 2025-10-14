В Молдове премьером может стать бизнесмен, который более 20 лет прожил в Украине

Фото: Источник

В Молдове рассматривают кандидатуру 61-летнего бизнесмена Александру Мунтяну на должность премьер-министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он более 20 лет прожил в Украине, где занимался инвестиционным бизнесом.

Об этом заявил лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он пояснил, что партия выдвинет Мунтяну на должность премьера после того, как Конституционный суд утвердит депутатов и состоится первое заседание нового парламента.

Гросу отметил, что Молдове нужны опытные люди, которые помогут стране развивать экономику и двигаться в Европейский Союз.

Мунтяну - основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, которая работает в Украине, Беларуси и Молдове.

В 2018 году он участвовал в выборах в Американскую торговую палату в Украине и представился как "американец молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет".

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы по новым правилам. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" получила более половины голосов и большинство в парламенте.

На результаты выборов в Молдове пыталась повлиять Россия.

