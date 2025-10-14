РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Парламентские выборы в Молдове
1 916 8

В Молдове премьером может стать бизнесмен, который более 20 лет прожил в Украине

Новым премьер-министром Молдовы может стать Александру Мунтяну, который 20 лет прожил в Украине
Фото: Источник

В Молдове рассматривают кандидатуру 61-летнего бизнесмена Александру Мунтяну на должность премьер-министра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, он более 20 лет прожил в Украине, где занимался инвестиционным бизнесом.

Об этом заявил лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он пояснил, что партия выдвинет Мунтяну на должность премьера после того, как Конституционный суд утвердит депутатов и состоится первое заседание нового парламента.

Читайте: Наша победа на выборах временная. Россия будет искать новые методы влияния, - Санду

Гросу отметил, что Молдове нужны опытные люди, которые помогут стране развивать экономику и двигаться в Европейский Союз.

Мунтяну - основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, которая работает в Украине, Беларуси и Молдове.

В 2018 году он участвовал в выборах в Американскую торговую палату в Украине и представился как "американец молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Евродепутаты призвали начать переговоры с Молдовой, но об Украине не вспомнили

Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы по новым правилам. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" получила более половины голосов и большинство в парламенте.

На результаты выборов в Молдове пыталась повлиять Россия.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

выборы (24818) Молдова (1953) премьер (1478)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головне щоб дійсно був результат, а де він жив
показать весь комментарий
14.10.2025 19:02 Ответить
та да приська Спартц теж з України а поводиться наче з кацапстану
показать весь комментарий
14.10.2025 19:35 Ответить
4i Capital Partners - это управляющая компания в сфере прямых инвестиций, работающая в Украине, Беларуси и Молдове. Она была основана в 2016 году как выделенное подразделение из Dragon Capital и Europe Virgin Fund. За плечами основателей - почти два десятилетия опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений (M&A), реструктуризаций и привлечения стратегических инвесторов в регионе.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:11 Ответить
Наскільки грамотний молдавський народ. Ніякий голобородьку не прижився в них.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:13 Ответить
такий грамотний що половина за комуняк про-кацапських голосуе....
показать весь комментарий
14.10.2025 19:31 Ответить
Так,за комуняку,а не за якогось там "буратіно". Все одно краще.
показать весь комментарий
14.10.2025 20:18 Ответить
Точніше, молдавани прогресували, на відміну від нас, бо ще зовсім недавно вони комуняку Дондона вибрали...
показать весь комментарий
14.10.2025 19:54 Ответить
Значить,є в кого брати приклад на наступних виборах.
показать весь комментарий
14.10.2025 19:57 Ответить
 
 