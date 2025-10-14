В Молдове премьером может стать бизнесмен, который более 20 лет прожил в Украине
В Молдове рассматривают кандидатуру 61-летнего бизнесмена Александру Мунтяну на должность премьер-министра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, он более 20 лет прожил в Украине, где занимался инвестиционным бизнесом.
Об этом заявил лидер партии "Действие и солидарность" Игорь Гросу. Он пояснил, что партия выдвинет Мунтяну на должность премьера после того, как Конституционный суд утвердит депутатов и состоится первое заседание нового парламента.
Гросу отметил, что Молдове нужны опытные люди, которые помогут стране развивать экономику и двигаться в Европейский Союз.
Мунтяну - основатель инвестиционной компании 4i Capital Partners, которая работает в Украине, Беларуси и Молдове.
В 2018 году он участвовал в выборах в Американскую торговую палату в Украине и представился как "американец молдавского происхождения, который прожил в Украине 20 лет".
Напомним, 28 сентября в Молдове состоялись парламентские выборы по новым правилам. Партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" получила более половины голосов и большинство в парламенте.
На результаты выборов в Молдове пыталась повлиять Россия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль