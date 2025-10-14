У Молдові прем’єром може стати бізнесмен, який понад 20 років прожив в Україні
У Молдові розглядають кандидатуру 61-річного бізнесмена Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, він понад 20 років прожив в Україні, де займався інвестиційним бізнесом.
Про це заявив лідер партії "Дія і солідарність" Ігор Гросу. Він пояснив, що партія висуне Мунтяну на посаду прем’єра після того, як Конституційний суд затвердить депутатів і відбудеться перше засідання нового парламенту.
Гросу наголосив, що Молдові потрібні досвідчені люди, які допоможуть країні розвивати економіку та рухатися до Європейського Союзу.
Мунтяну - засновник інвестиційної компанії 4i Capital Partners, яка працює в Україні, Білорусі та Молдові.
У 2018 році він брав участь у виборах до Американської торгової палати в Україні та представився як "американець молдавського походження, який прожив в Україні 20 років".
Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори за новими правилами. Партія президента Майї Санду "Дія і солідарність" отримала понад половину голосів і більшість у парламенті.
На результати виборів у Молдові намагалася вплинути Росія.
