2 012 8

У Молдові прем’єром може стати бізнесмен, який понад 20 років прожив в Україні

Новим прем’єр-міністром Молдови може стати Александру Мунтяну, який 20 років прожив в Україні
Фото: Джерело

У Молдові розглядають кандидатуру 61-річного бізнесмена Александру Мунтяну на посаду прем’єр-міністра.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, він понад 20 років прожив в Україні, де займався інвестиційним бізнесом.

Про це заявив лідер партії "Дія і солідарність" Ігор Гросу. Він пояснив, що партія висуне Мунтяну на посаду прем’єра після того, як Конституційний суд затвердить депутатів і відбудеться перше засідання нового парламенту.

Читайте: Наша перемога на виборах тимчасова. Росія шукатиме нові методи впливу, - Санду

Гросу наголосив, що Молдові потрібні досвідчені люди, які допоможуть країні розвивати економіку та рухатися до Європейського Союзу.

Мунтяну - засновник інвестиційної компанії 4i Capital Partners, яка працює в Україні, Білорусі та Молдові.

У 2018 році він брав участь у виборах до Американської торгової палати в Україні та представився як "американець молдавського походження, який прожив в Україні 20 років".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євродепутати закликали почати переговори з Молдовою, але про Україну не згадали

Нагадаємо, 28 вересня у Молдові відбулися парламентські вибори за новими правилами. Партія президента Майї Санду "Дія і солідарність" отримала понад половину голосів і більшість у парламенті.

На результати виборів у Молдові намагалася вплинути Росія.

головне щоб дійсно був результат, а де він жив
14.10.2025 19:02 Відповісти
та да приська Спартц теж з України а поводиться наче з кацапстану
14.10.2025 19:35 Відповісти
4i Capital Partners - это управляющая компания в сфере прямых инвестиций, работающая в Украине, Беларуси и Молдове. Она была основана в 2016 году как выделенное подразделение из Dragon Capital и Europe Virgin Fund. За плечами основателей - почти два десятилетия опыта в области прямых инвестиций, слияний и поглощений (M&A), реструктуризаций и привлечения стратегических инвесторов в регионе.
14.10.2025 19:11 Відповісти
Наскільки грамотний молдавський народ. Ніякий голобородьку не прижився в них.
14.10.2025 19:13 Відповісти
такий грамотний що половина за комуняк про-кацапських голосуе....
14.10.2025 19:31 Відповісти
Так,за комуняку,а не за якогось там "буратіно". Все одно краще.
14.10.2025 20:18 Відповісти
Точніше, молдавани прогресували, на відміну від нас, бо ще зовсім недавно вони комуняку Дондона вибрали...
14.10.2025 19:54 Відповісти
Значить,є в кого брати приклад на наступних виборах.
14.10.2025 19:57 Відповісти
 
 