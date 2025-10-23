РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10075 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на востоке Боевые действия на юге Боевые действия на Покровском направлении Боевые действия на Лиманском направлении
178 0

126 боевых столкновелений произошло на передовой за прошедшие сутки. 50 - на Покровском направлении, - Генштаб

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

За прошедшие сутки произошло 126 боевых столкновений украинских Сил обороны с российскими захватчиками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением 29 ракет, 95 авиационных ударов, сбросив при этом 176 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 4847 обстрелов, из них 106 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6530 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Ровнополье, Гуляйполе, Успеновка, Зализнычное, Малиновка, Веселянка и Приморское Запорожской области; Херсон и Ольговка Херсонской области.

Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, артиллерийское средство и два пункта управления БпЛА российских захватчиков.

Также читайте: ДРГ в Купянске и угроза окружения: Как 15 бригада НГУ удерживает стратегический узел от российских штурмов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Кроме того, враг нанес четыре авиационных удара, сбросил 12 управляемых авиабомб, а также совершил 176 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 10 - из реактивных систем залпового огня.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили восемь атак противника в районах Волчанска, Бологовки, Строевки, Каменки и Колодязного.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Песчаного, Петропавловки и Купянска.

Читайте: Зеленский ожидает реального перемирия и считает нынешнее наступление РФ на востоке последним, - Politico

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Лиманском направлении враг атаковал четыре раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Дробышево и Дерилово.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Славянском направлении наши защитники отбили восемь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки, Северска, Выемки и Федоровки.

Смотрите: Спецназовцы проникли в тыл врага на Северо-Слобожанском направлении и устроили засаду: уничтожено 13 оккупантов. ВИДЕО

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Константиновском направлении враг совершил 11 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Русин Яр, Софиевка и Щербиновка.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

Читайте также: РФ усиливает обстрелы на Юге, ситуация имеет тенденцию к обострению, - Силы обороны

На Покровском направлении произошло 50 боевых столкновений в районах населенных пунктов Владимировка, Мирноград, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Никаноровка, Родинское, Проминь, Лысовка, Новопавловка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Звирово, Дачное, Филия и в направлении Гришиного.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Александровском направлении Силы обороны остановили 20 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Сосновка, Вербово, Привольное, Нововасильевка, Александроград и Новогригорьевка.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили одну атаку оккупантов вблизи Малиновки.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Ореховском направлении враг дважды пытался идти вперед на позиции наших подразделений в районах Новоданиловки и Степного.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

Также читайте: Зеленский заслушал доклады военных: Готовим определенные шаги на фронте, есть успехи по дальнобойности

На Приднепровском направлении агрессор совершил три безрезультатные попытки приблизиться к позициям украинских подразделений в сторону Антоновского моста.

Что происходит на передовой? Сводка Генштаба

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Автор: 

Генштаб ВС (7127) боевые действия (5029)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 