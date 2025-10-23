УКР
126 бойових зіткнень відбулося на передовій минулої доби. 50 - на Покровському напрямку, - Генштаб. МАПИ

Що відбувається на передовій? Зведення Генштабу

Протягом минулої доби відбулося 126 бойових зіткнень українських Сил оборони із російськими загарбниками.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням 29 ракет, 95 авіаційних ударів, скинувши при цьому 176 керованих бомб. Крім цього, здійснив 4847 обстрілів, з них 106 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6530 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Рівнопілля, Гуляйполе, Успенівка, Залізничне, Малинівка, Веселянка та Приморське Запорізької області; Херсон та Ольгівка Херсонської області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів, артилерійський засіб та два пункти управління БпЛА російських загарбників.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойових зіткнення. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, скинув 12 керованих авіабомб, а також здійснив 176 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 10 — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили вісім атак противника у районах Вовчанська, Бологівки, Строївки, Кам’янки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Піщаного, Петропавлівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку ворог атакував чотири рази, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Дробишеве та Дерилове.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили вісім штурмів окупаційних військ поблизу Серебрянки, Сіверська, Виїмки та Федорівки.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбулося 50 бойових зіткнень у районах населених пунктів Володимирівка, Мирноград, Новоекономічне, Червоний Лиман, Никанорівка, Родинське, Промінь, Лисівка, Новопавлівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Звірове, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного.

На Олександрівському напрямку Сили оборони зупинили 20 спроб ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Андріївка-Клевцове, Соснівка, Вербове, Привільне, Нововасилівка, Олександроград та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку окупантів поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався йти вперед на позиції наших підрозділів в районах Новоданилівки та Степового.

На Придніпровському напрямку агресор здійснив три безрезультатні спроби наблизитись до позицій українських підрозділів у бік Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Генштаб ЗС бойові дії
