За экс-судью Верховного суда Львова внесли 20 млн гривен залога, - ВАКС

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что за бывшего заместителя председателя Верховного Суда и судью Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова внесли залог в размере 20 миллионов гривен.

Об этом заявила руководительница отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис.

По ее словам, деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Что предшествовало

20 октября Высший антикоррупционный суд уменьшил залог Львову с 302,8 млн грн до 20 млн грн, то есть более чем в 15 раз.

При этом остались без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Львова постановлением от 9 октября 2025 года, среди которых – воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля.

Богдана Львова, который является гражданином РФ, обвиняют в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление". Трубу незаконно вывели из госсобственности, а впоследствии она оказалась в руках Виктора Медведчука.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем исключили из штата Верховного Суда.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

