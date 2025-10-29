РУС
За экс-судью Верховного суда Львова внесли 20 млн гривен залога, - ВАКС

Дело Богдана Львова - за экс-судью внесли 20 млн грн залога

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что за бывшего заместителя председателя Верховного Суда и судью Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова внесли залог в размере 20 миллионов гривен.

Об этом заявила руководительница отдела коммуникаций ВАКС Олеся Чемерис, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По ее словам, деньги поступили на счет Высшего антикоррупционного суда.

Что предшествовало

  • 20 октября Высший антикоррупционный суд уменьшил залог Львову с 302,8 млн грн до 20 млн грн, то есть более чем в 15 раз.
  • При этом остались без изменений процессуальные обязанности, возложенные на Львова постановлением от 9 октября 2025 года, среди которых – воздерживаться от общения с рядом лиц и носить электронное средство контроля.

  • Богдана Львова, который является гражданином РФ, обвиняют в пособничестве в присвоении украинской части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление".

    Трубу незаконно вывели из госсобственности, а впоследствии она оказалась в руках Виктора Медведчука.

  • Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем исключили из штата Верховного Суда.
  • В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

Львов Богдан
29.10.2025 16:14 Ответить
Все? - по руках? - тимчасові незручності позаду?
29.10.2025 16:17 Ответить
Яка застава? На фронт суку.
29.10.2025 16:18 Ответить
... і тихо пішов в ліс!
29.10.2025 16:20 Ответить
Сидіти мають бідні , воювати теж бідні , а шо ж тоді залишається багатим ?
29.10.2025 16:22 Ответить
цікаво це його зарплата за скільки років?? Наявність таких коштів це вже доказ корумпованості...судям заборонено займатися підприємницькою діяльністью
29.10.2025 16:23 Ответить
Я тільки от дивуюсь як ще не здохла на мої 8 тищ, а для них 20 млн карманні розходи...
29.10.2025 16:33 Ответить
Колеги скинулись?
29.10.2025 16:44 Ответить
Ну що цирк продовжується, запрошуємо до наступного номера" Фокус Покус".........
29.10.2025 16:54 Ответить
Тфу!
Чомусь видалось, що у місті Львів свій Верховний суд появився. А воно ж он як, мова про Богданчика Львова, чесного і непідкупного, кришталево чистого суддю верховного... за якого 20 мільйонів застави. Всього лиш...
Цікаво, скільки ж та мерзота нагребла, що таку заставу може собі дозволити?
29.10.2025 16:59 Ответить
Який мудак придумав ці застави?Висунули підозру- в СІЗО.Для суддів,прокурорів,нацполіції,держслужбовців,владних осіб за хабарі і корупцію відповідальність повинна бути вища чим для звичайних громадян.А за злочини,вчиненні під час військового стану - відповідальність особлива.За цього козла 20 млн? Дві гривні не дав би - хай на нарах "чалиться!"
29.10.2025 17:01 Ответить
 
 