ВАКС уменьшил залог для бывшего судьи Львова: вместо 302 миллионов - 20 млн грн
Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего заместителя председателя Верховного Суда и судьи Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
Прокурор просил взять Львова под стражу, но суд частично удовлетворил ходатайство о мере пресечения и установил залог в 20 миллионов гривен вместо предыдущих 302 миллионов. Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.
Что предшествовало?
Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).
Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.
Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем отчислили из штата Верховного Суда.
Также НАБУ открыло производство по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.
7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.
В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.
ПРО СУД
Спеціалізований суд у системі судоустрою України, який здійснює правосуддя з 5 вересня 2019
року.
Потім зайшла насторінку сайту antucor.********** - видало мені що вона закрита , там вже пусто й лише збоку ще там же в заміточці "З НЕДАВНЬОГО" знайшла таке
Недавні записиhttps://www.anticor.foundation/novyny/25138/ Справа Богдана Львова: Екссуддю не повернули під варту, Захист стверджує про вимагання показань на Порошенка