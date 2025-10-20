РУС
Новости Дело Богдана Львова
606 16

ВАКС уменьшил залог для бывшего судьи Львова: вместо 302 миллионов - 20 млн грн

богдан,львов

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего заместителя председателя Верховного Суда и судьи Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Прокурор просил взять Львова под стражу, но суд частично удовлетворил ходатайство о мере пресечения и установил залог в 20 миллионов гривен вместо предыдущих 302 миллионов. Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Что предшествовало?

Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем отчислили из штата Верховного Суда.

Также НАБУ открыло производство по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

Автор: 

залог (538) Антикоррупционный суд (1291) Львов Богдан (30)
Топ комментарии
+3
Для нього 20 млн те саме що для мене 20 грн.....
20.10.2025 15:31 Ответить
+2
Нарешті сторгувалися.
20.10.2025 15:31 Ответить
+2
Почекайте, мине тиждень-другий - і скосять до двох мільйонів.
20.10.2025 15:35 Ответить
Для нього 20 млн те саме що для мене 20 грн.....
20.10.2025 15:31 Ответить
І після цього зєлєбобіки дивуються, чому ж люди тікають з України...
20.10.2025 16:07 Ответить
Нарешті сторгувалися.
20.10.2025 15:31 Ответить
Почекайте, мине тиждень-другий - і скосять до двох мільйонів.
20.10.2025 15:35 Ответить
тобто він погодився давати покази на Порошенко?
20.10.2025 16:11 Ответить
хоть щось
20.10.2025 15:35 Ответить
А 280 млн кому віддадуть?
20.10.2025 15:39 Ответить
Знову ошукали державу ці судді
20.10.2025 16:08 Ответить
Після застав для крупи та ще декількох ворюг-корупціонерів можна сміливо вносити ВАКС до списку тих-самих корупціонерів!
20.10.2025 15:46 Ответить
Шо з мордой ліца?
20.10.2025 15:53 Ответить
ну!!!не РИГО-ПРавосуддя стурктур "новітніх" спонсорованих ЗАХОДОМ "спецПРавових" органів-?
20.10.2025 15:55 Ответить
зайшла на сторінку vaks.gov.ua - (гав- це скорочено від слова ГІВНО? )

ПРО СУД

Спеціалізований суд у системі судоустрою України, який здійснює правосуддя з 5 вересня 2019
року.

Потім зайшла насторінку сайту antucor.********** - видало мені що вона закрита , там вже пусто й лише збоку ще там же в заміточці "З НЕДАВНЬОГО" знайшла таке

Недавні записиhttps://www.anticor.foundation/novyny/25138/ Справа Богдана Львова: Екссуддю не повернули під варту, Захист стверджує про вимагання показань на Порошенка
20.10.2025 16:09 Ответить
оце так "акції" у найгуманнішого "антикорупційного" "суду" в Україні!
20.10.2025 15:58 Ответить
Ше рік - два і вже Україна буде йому виплачувати
20.10.2025 16:00 Ответить
20.10.2025 16:09 Ответить
А чому "слуги" невідомо чийого народу не візьмуть цього кацапчика на поруки? Він же не один рік чесно ригам, "слугам" та іншій промосковській пиз#оті служив.
20.10.2025 16:31 Ответить
 
 