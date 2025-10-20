ВАКС уменьшил залог для бывшего судьи Львова: вместо 302 миллионов - 20 млн грн

Высший антикоррупционный суд уменьшил размер залога для бывшего заместителя председателя Верховного Суда и судьи Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Прокурор просил взять Львова под стражу, но суд частично удовлетворил ходатайство о мере пресечения и установил залог в 20 миллионов гривен вместо предыдущих 302 миллионов. Решение может быть обжаловано в течение пяти дней.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-судья Верховного суда Львов находится в СИЗО: апелляционное рассмотрение состоится 3 июля

Что предшествовало?

Напомним, 15 сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" обнародовали информацию, которая свидетельствует о наличии у тогдашнего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Богдана Львова гражданства Российской Федерации и незадекларированной квартиры в Москве (доля 1/2 является собственностью жены).

Мужчина наличие российского гражданства отрицал, но СБУ подтвердила обнародованный журналистами факт.

Львову сначала ограничили доступ к гостайне, а затем отчислили из штата Верховного Суда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья с российским паспортом Львов проиграл апелляцию по делу о его восстановлении в Верховном Суде

Также НАБУ открыло производство по факту возможного недекларирования имущества в России заместителем председателя Верховного Суда.

7 октября 2022 года петиция с призывом проверить наличие оснований для прекращения гражданства Богдана Львова набрала более 25 тысяч подписей. Президент Зеленский поручил комиссии по вопросам гражданства изучить вопрос о лишении Львова гражданства Украины.

В декабре 2023 года стало известно, что Миграционная служба больше не рассматривает лишение экс-судьи Львова гражданства Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ