Новини Справа Богдана Львова
914 24

ВАКС зменшив заставу для колишнього судді Львова: замість 302 мільйонів - 20 млн грн

богдан,львов

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього заступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.

Прокурор просив узяти Львова під варту, але суд частково задовольнив клопотання щодо запобіжного заходу та встановив заставу в 20 мільйонів гривень замість попередніх 302 мільйонів. Рішення може бути оскаржене протягом п’яти днів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Екссуддя Верховного суду Львов перебуває в СІЗО: апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

Що передувало?

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суддя з російським паспортом Львов програв апеляцію у справі про його поновленння у Верховному Суді

Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня 2022 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.

У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

Автор: 

застава (714) ВАКС Антикорупційний суд (2088) Львов Богдан (36)
Топ коментарі
+6
Для нього 20 млн те саме що для мене 20 грн.....
20.10.2025 15:31 Відповісти
+4
Нарешті сторгувалися.
20.10.2025 15:31 Відповісти
+4
Після застав для крупи та ще декількох ворюг-корупціонерів можна сміливо вносити ВАКС до списку тих-самих корупціонерів!
20.10.2025 15:46 Відповісти
Для нього 20 млн те саме що для мене 20 грн.....
20.10.2025 15:31 Відповісти
І після цього зєлєбобіки дивуються, чому ж люди тікають з України...
20.10.2025 16:07 Відповісти
...і не тільки. Хлопцям на фронті також остогидло проливати кров і віддавати життя за оцю мерзенну шоблу. Подивіться скільки ломанулось в СЗЧ, це вже самі військові говорять...
20.10.2025 17:18 Відповісти
Нарешті сторгувалися.
20.10.2025 15:31 Відповісти
Почекайте, мине тиждень-другий - і скосять до двох мільйонів.
20.10.2025 15:35 Відповісти
тобто він погодився давати покази на Порошенко?
20.10.2025 16:11 Відповісти
хоть щось
20.10.2025 15:35 Відповісти
А 280 млн кому віддадуть?
20.10.2025 15:39 Відповісти
Знову ошукали державу ці судді
20.10.2025 16:08 Відповісти
Після застав для крупи та ще декількох ворюг-корупціонерів можна сміливо вносити ВАКС до списку тих-самих корупціонерів!
20.10.2025 15:46 Відповісти
Шо з мордой ліца?
20.10.2025 15:53 Відповісти
Видно по морді ліца що вона дуже старається бути чесною,мужньою,безкомпромісною в боротьбі за закон...Але багаторічне хабарництво,брехня,підкуп та бл...дство відклати свої відбитки на обличчя і воно справді стало скоріше мордою,чим ліцом...
20.10.2025 17:10 Відповісти
Відбитки...
показати весь коментар
ну!!!не РИГО-ПРавосуддя стурктур "новітніх" спонсорованих ЗАХОДОМ "спецПРавових" органів-?
20.10.2025 15:55 Відповісти
зайшла на сторінку vaks.gov.ua - (гав- це скорочено від слова ГІВНО? )

ПРО СУД

Спеціалізований суд у системі судоустрою України, який здійснює правосуддя з 5 вересня 2019
року.

Потім зайшла насторінку сайту antucor.********** - видало мені що вона закрита , там вже пусто й лише збоку ще там же в заміточці "З НЕДАВНЬОГО" знайшла таке

Недавні записиhttps://www.anticor.foundation/novyny/25138/ Справа Богдана Львова: Екссуддю не повернули під варту, Захист стверджує про вимагання показань на Порошенка
20.10.2025 16:09 Відповісти
оце так "акції" у найгуманнішого "антикорупційного" "суду" в Україні!
20.10.2025 15:58 Відповісти
Ше рік - два і вже Україна буде йому виплачувати
20.10.2025 16:00 Відповісти
20.10.2025 16:09 Відповісти
А чому "слуги" невідомо чийого народу не візьмуть цього кацапчика на поруки? Він же не один рік чесно ригам, "слугам" та іншій промосковській пиз#оті служив.
20.10.2025 16:31 Відповісти
Це означає що цей москальський виродок - так званий суддя Львов - про все домовився з бандою Єрмака-Зеленського-Міндіча - через Татарова звісно.
Зеленський отримав круглу суму на офшорі - Татаров комісійні - незабаром Львов тихенько втече за кордон.
20.10.2025 16:42 Відповісти
От нахіба ВАКС, і взагалі суди, призначають такі застави (неодноразово вже), а потім їх на порядок зменшують?
20.10.2025 17:06 Відповісти
... суцільний сором.
20.10.2025 17:15 Відповісти
Та давайте вже швидше фігуранту орден.
20.10.2025 17:34 Відповісти
А хіба він сидить?
20.10.2025 17:45 Відповісти
 
 