ВАКС зменшив заставу для колишнього судді Львова: замість 302 мільйонів - 20 млн грн
Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього заступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання.
Прокурор просив узяти Львова під варту, але суд частково задовольнив клопотання щодо запобіжного заходу та встановив заставу в 20 мільйонів гривень замість попередніх 302 мільйонів. Рішення може бути оскаржене протягом п’яти днів.
Що передувало?
Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).
Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.
Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.
7 жовтня 2022 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.
У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як пацюків мордою били у кутку
ПРО СУД
Спеціалізований суд у системі судоустрою України, який здійснює правосуддя з 5 вересня 2019
року.
Потім зайшла насторінку сайту antucor.********** - видало мені що вона закрита , там вже пусто й лише збоку ще там же в заміточці "З НЕДАВНЬОГО" знайшла таке
Недавні записиhttps://www.anticor.foundation/novyny/25138/ Справа Богдана Львова: Екссуддю не повернули під варту, Захист стверджує про вимагання показань на Порошенка
Зеленський отримав круглу суму на офшорі - Татаров комісійні - незабаром Львов тихенько втече за кордон.