ВАКС зменшив заставу для колишнього судді Львова: замість 302 мільйонів - 20 млн грн

Вищий антикорупційний суд зменшив розмір застави для колишнього заступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова.

Прокурор просив узяти Львова під варту, але суд частково задовольнив клопотання щодо запобіжного заходу та встановив заставу в 20 мільйонів гривень замість попередніх 302 мільйонів. Рішення може бути оскаржене протягом п’яти днів.

Що передувало?

Нагадаємо, 15 вересня 2022 року журналісти проєкту "Схеми" оприлюднили інформацію, яка свідчить про наявність у тодішнього голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова громадянства Російської Федерації та незадекларованої квартири у Москві (частка 1/2 є власністю дружини).

Чоловік наявність російського громадянства заперечив, але СБУ підтвердила оприлюднений журналістами факт.

Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.

Також НАБУ відкрило провадження за фактом можливого недекларування майна в Росії заступником голови Верховного Суду.

7 жовтня 2022 року петиція із закликом перевірити наявність підстав для припинення громадянства Богдана Львова набрала понад 25 тисяч підписів. Президент Зеленський доручив комісії з питань громадянства вивчити питання про позбавлення Львова громадянства України.

У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

