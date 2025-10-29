УКР
Новини Справа Богдана Львова
За екссуддю Верховного Суду Львова внесли 20 млн гривень застави, - ВАКС

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що за колишнього заступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова внесли заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.

Про це заявила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

За її словами, гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ВАКС зменшив заставу для колишнього судді Львова: замість 302 мільйонів - 20 млн грн

Що передувало

  • 20 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив заставу Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн, тобто у понад 15 разів.
  • Тоді ж залишилися без змін процесуальні обов'язки, покладені на Львова ухвалою від 9 жовтня 2025 року, серед яких – утриматися від спілкування з низкою осіб і носити електронний засіб контролю.

  • Богдана Львова, який є громадянином РФ, звинувачують у пособництві в привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок".

    Трубу незаконно вивели з держвласності, а згодом вона опинилася у руках Віктора Медведчука.

  • Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
  • У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.

Також читайте: Екссуддя Верховного суду Львов перебуває в СІЗО: апеляційний розгляд відбудеться 3 липня

застава (714) ВАКС Антикорупційний суд (2094) Львов Богдан (37)
Топ коментарі
+5
Все? - по руках? - тимчасові незручності позаду?
29.10.2025 16:17 Відповісти
+3
Сидіти мають бідні , воювати теж бідні , а шо ж тоді залишається багатим ?
29.10.2025 16:22 Відповісти
+2
Яка застава? На фронт суку.
29.10.2025 16:18 Відповісти
29.10.2025 16:14 Відповісти
29.10.2025 16:17 Відповісти
29.10.2025 16:18 Відповісти
... і тихо пішов в ліс!
29.10.2025 16:20 Відповісти
29.10.2025 16:22 Відповісти
цікаво це його зарплата за скільки років?? Наявність таких коштів це вже доказ корумпованості...судям заборонено займатися підприємницькою діяльністью
29.10.2025 16:23 Відповісти
Я тільки от дивуюсь як ще не здохла на мої 8 тищ, а для них 20 млн карманні розходи...
29.10.2025 16:33 Відповісти
Колеги скинулись?
29.10.2025 16:44 Відповісти
Ну що цирк продовжується, запрошуємо до наступного номера" Фокус Покус".........
29.10.2025 16:54 Відповісти
Тфу!
Чомусь видалось, що у місті Львів свій Верховний суд появився. А воно ж он як, мова про Богданчика Львова, чесного і непідкупного, кришталево чистого суддю верховного... за якого 20 мільйонів застави. Всього лиш...
Цікаво, скільки ж та мерзота нагребла, що таку заставу може собі дозволити?
29.10.2025 16:59 Відповісти
Який мудак придумав ці застави?Висунули підозру- в СІЗО.Для суддів,прокурорів,нацполіції,держслужбовців,владних осіб за хабарі і корупцію відповідальність повинна бути вища чим для звичайних громадян.А за злочини,вчиненні під час військового стану - відповідальність особлива.За цього козла 20 млн? Дві гривні не дав би - хай на нарах "чалиться!"
29.10.2025 17:01 Відповісти
20000000 внесли застави,а ви людоньки віддавайте останнє на донати війську і не **********.І що цікаво ,не **********,а мовчки спостерігають як ригозелені витворяють що хочуть,як стадо покірно йдуть на забій. Ну що наржались?
29.10.2025 17:53 Відповісти
Навіщо було зменшувати заставу? Ця банда і 300лямів б легко зібрала..
29.10.2025 17:57 Відповісти
цікаво, а перевіряють тих, хто вніс ці 20 млн, звідки кошти?
29.10.2025 18:01 Відповісти
Піде на підвищення до Печерного.
29.10.2025 18:04 Відповісти
Мабуть матуся зняла з книжки щоб викупити синка.
29.10.2025 18:09 Відповісти
 
 