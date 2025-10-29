1 008 16
За екссуддю Верховного Суду Львова внесли 20 млн гривень застави, - ВАКС
Вищий антикорупційний суд підтвердив, що за колишнього заступника голови Верховного Суду й судді Касаційного господарського суду Богдана Львова внесли заставу у розмірі 20 мільйонів гривень.
Про це заявила керівниця відділу комунікацій ВАКС Олеся Чемерис, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
За її словами, гроші надійшли на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Що передувало
- 20 жовтня Вищий антикорупційний суд зменшив заставу Львову з 302,8 млн грн до 20 млн грн, тобто у понад 15 разів.
- Тоді ж залишилися без змін процесуальні обов'язки, покладені на Львова ухвалою від 9 жовтня 2025 року, серед яких – утриматися від спілкування з низкою осіб і носити електронний засіб контролю.
Богдана Львова, який є громадянином РФ, звинувачують у пособництві в привласненні української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок".
Трубу незаконно вивели з держвласності, а згодом вона опинилася у руках Віктора Медведчука.
- Львову спочатку обмежили доступ до держтаємниці, а згодом відрахували зі штату Верховного Суду.
- У грудні 2023 року стало відомо, що Міграційна служба більше не розглядає позбавлення екссудді Львова громадянства України.
Чомусь видалось, що у місті Львів свій Верховний суд появився. А воно ж он як, мова про Богданчика Львова, чесного і непідкупного, кришталево чистого суддю верховного... за якого 20 мільйонів застави. Всього лиш...
Цікаво, скільки ж та мерзота нагребла, що таку заставу може собі дозволити?