Операторы дронов из подразделения "Острые Картузы" атакуют оккупантов и сдерживают движение вражеских штурмовых групп вблизи Покровска. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения "Острые Картузы" 2-го отдельного отряда ЦСН "Омега" Нацгвардии каждый день наносят поражение оккупантам прямо на подходах к Покровску.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой заснято более десяти атак украинских дронов на оккупантов.

В комментарии к видео бойцы отмечают, что оккупанты используют тактику массовых подходов небольшими группами. Атакующие часто движутся группами по 2-3 человека: расчет врага - что двоих уничтожат, а один пройдет и закрепится в населенном пункте. В отдельные дни по фронту может проходить около сотни таких групп.

"На Покровском направлении, к сожалению, все печально. Оккупанты давят очень большим количеством живой силы, интенсивность перемещений настолько велика, что операторы дронов просто не успевают поднимать борт за бортом. Передвигается орк часто группами по три человека из расчета на то, что двоих уничтожат, а один все-таки доберется до города и закрепится там. В день может пройти около сотни таких групп. Единственное, что мы можем сделать в этой сложной ситуации, — это нанести максимально большой урон противнику, чтобы он еще долгое время не смог оправиться для следующего удара".

