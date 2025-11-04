Двое бойцов в Покровске закидывают мину ТМ-62 в дом, в котором засели трое оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив позицию российских оккупантов, засевших в жилом доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики использовали мину ТМ-62, заложив ее в здании, где находилась российская пехота. После подрыва произошел мощный взрыв, который полностью разрушил сооружение.

"Сюрприз! Украинские штурмовики с помощью мины ТМ-62 взрывают занятый российской пехотой дом в Покровске Донецкой области, вызвав грандиозный взрыв! Кадры боевой работы воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады".

