2 252 3

Двое бойцов в Покровске закидывают мину ТМ-62 в дом, в котором засели трое оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины из 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады провели успешную операцию на Покровском направлении, уничтожив позицию российских оккупантов, засевших в жилом доме.

Как сообщает Цензор.НЕТ, штурмовики использовали мину ТМ-62, заложив ее в здании, где находилась российская пехота. После подрыва произошел мощный взрыв, который полностью разрушил сооружение.

"Сюрприз! Украинские штурмовики с помощью мины ТМ-62 взрывают занятый российской пехотой дом в Покровске Донецкой области, вызвав грандиозный взрыв! Кадры боевой работы воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады".

армия РФ (21145) Донецкая область (11182) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (204) Покровск (885) мина (364) Покровский район (1188)
Great!
04.11.2025 10:08 Ответить
Ну правильно, холодно, не топят, согрели моцкалей...
04.11.2025 10:21 Ответить
Навіщо так ризикувати? Де наша арта, міномети і КАБи які повинні цією роботою займатися
04.11.2025 10:29 Ответить
 
 